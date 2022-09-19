В Бурятии вновь спадает коронавирус

В Бурятии сегодня зарегистрировано 149 646 случаев COVID-19 с начала пандемии. Из них 46% (68 602) приходится на жителей Улан-Удэ, сообщили в республиканском управлении Росприроднадзора.В четверг прирост составлял 329 случаев, в пятницу – 290. Иными словами, фиксируется очередной спад коронавируса.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 127 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Летальных исходов не было.В стационарах получают лечение 216 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 61. За предыдущие сутки госпитализировано 10 пациентов.В отделениях реанимации находится 22 пациента (из них старше 65 лет –15), на ИВЛ –6 пациентов (из них старше 65 –3), в том числе на неинвазивной ИВЛ –1.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 351 койка: занято –216, свободно –135 коек. Занятость коечного фонда составляет 61,5%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2 877 человек.Выздоровели от COVID-19 – 143 489 (+56) человек.Всего первично привито 507 907 человек (70,6 % от взрослого населения республики), завершили первичную вакцинацию 482 595 человек (67,0 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 242 171 человек, завершили 212 429 человек.Фото: pixabay.com