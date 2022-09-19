Общество 19.09.2022 в 11:18

В Бурятии вновь спадает коронавирус

В стационарах получают лечение 216 пациентов с новой коронавирусной инфекцией
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Текст: Номер один
В Бурятии вновь спадает коронавирус
В Бурятии сегодня зарегистрировано 149 646 случаев COVID-19 с начала пандемии. Из них 46% (68 602) приходится на жителей Улан-Удэ, сообщили в республиканском управлении Росприроднадзора.

В четверг прирост составлял 329 случаев, в пятницу – 290. Иными словами, фиксируется очередной спад коронавируса.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 127 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Летальных исходов не было.

В стационарах получают лечение 216 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 61. За предыдущие сутки госпитализировано 10 пациентов.

В отделениях реанимации находится 22 пациента (из них старше 65 лет –15), на ИВЛ –6 пациентов (из них старше 65 –3), в том числе на неинвазивной ИВЛ –1.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 351 койка: занято –216, свободно –135 коек. Занятость коечного фонда составляет 61,5%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2 877 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 143 489 (+56) человек.

Всего первично привито 507 907 человек (70,6 % от взрослого населения республики), завершили первичную вакцинацию 482 595 человек  (67,0 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 242 171 человек, завершили 212 429 человек.

Фото: pixabay.com
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