«Ростелеком» делает улан-удэнские новостройки цифровыми

«Ростелеком» построил оптические линии связи для семи новостроек 110, 115, 140 и 142 кварталов Улан-Удэ. Оператор проложил оптику в квартиры на этапе строительства, чтобы у 650 новоселов была возможность подключить полный комплект цифровых услуг: интернет, цифровое телевидение, видеонаблюдение, умные домофоны, а также систему «Умный дом», позволяющую дистанционно контролировать ситуацию в квартире.

«Ростелеком» активно сотрудничает с участниками строительного рынка в регионе, чтобы обеспечить новостройки услугами связи. Оптическими линиями оператора охвачены 89 % домохозяйств Улан-Удэ.

«Создавая современную инфраструктуру еще на этапе возведения домов, возможность сразу подключать цифровые сервисы появляется не только у жителей, но и у управляющих компаний и застройщиков. С помощью цифрового сервиса “Ростелеком. Ключ” можно оснастить дворовые территории умными системами: видеонаблюдением, домофонами и шлагбаумами, а дома — умными счетчиками, которве в онлайн-режиме снимают показания общедомовых приборов учета», — рассказала заместитель директора по массовому сегменту Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Борисова.

В цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» входят услуги «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум», «Wi-Fi на придомовой территории» и «Умные счетчики». Они помогают управляющим компаниям и жителям следить за порядком в подъездах, лифтах, на игровых площадках и парковках, препятствуют въезду постороннего транспорта, упрощают сбор и передачу показаний общедомовых и квартирных счетчиков электроэнергии, тепла и воды. Застройщики с помощью камер контролируют рабочий процесс на объектах. Пользователи управляют цифровым сервисом через мобильное приложение «Ростелеком. Ключ».

Стать абонентом «Ростелекома» можно по новой акции «Технологии выгоды. Лучший старт», подключив сразу несколько услуг: интернет до 200 Мбит/с, «Интерактивное телевидение» от 142 телеканалов и мобильную связь с расширенным пакетом интернет-трафика и минут.

Получить информацию об услугах, акциях, тарифных предложениях «Ростелекома» и проверить техническую возможность можно по единому номеру 8 800 1000 800 или на сайте компании.