Бурятия предложила сделать штаб-квартиру российской части турмаршрута "На Великом Чайном пути" на своей территории

В Кяхтинском районе есть 20 турмаршрутов. Один из интереснейших связан с Чайным путем. Бурятия предложила Федеральному агентству по туризму выбрать Кяхту в качестве центра российского отрезка Чайного пути. Этот город играл огромную роль в международной торговле Российской империи того времени. Миллионеров здесь было больше, чем в Санкт-Петербурге - столице империи.Федор Конюхов, побывав в кяхтинском музее, высказался в том роде, что Музей Востока в Москве рядом не стоял с кяхтинским. Известный путешественник заявил, что музей надо шире показывать.К слову, кяхтинский турмаршрут "Необычайная Бурятия" рекомендован федеральным агентством на соискание звания "Национальный брендовый маршрут".Турвозможности Кяхтинского района активно продвигают. Скоро пройдет II этно-туристический фестиваль - "Фестиваль черемухи на Чикое-2022". Его открытие намечено на 24 сентября, 12.00 часов в местности Шитиловка в двух километрах от села Курорт Киран. Организаторы обещают яркое зрелищное мероприятие. Например, испекут двухметровый черемуховый пирог!В течение дня гости фестиваля увидят презентации сельских поселений - сельчане расскажут о достопримечательностях, проведут мастер-классы, угостят блюдами из черемухи. Можно будет закупиться местной продукцией. Желающие спляшут с "Чикойскими забавушками". Творческая программа планируется даже с участием Театра мод. Туристам предложат экскурсионный тур "Дацан Балдан Брейбун - колыбель буддизма России". С 18 часов начнутся вечерние посиделки с костром, песнями под баян и гитару. А на площадке "Чикойские пляски" состоится open-air дискотека.Одновременно с "черемуховыми" событиями пройдет "Сурхарбаан", где участвуют лучшие спортсмены Кяхтинского района.Для детей организуют детскую площадку с развлекательной программой, играми.В официальной части этого Фестиваля черемухи запланировано подписать соглашение о сотрудничестве между Кяхтинским районом, ведущими туроператорами республики и туристско-информационным центром "Байкал".