В Бурятии жилье повернулось лицом к селу

В Бурятии в январе-августе нынешнего года объемы жилищного строительства в сельской местности увеличились в 1,8 раза к соответствующему периоду прошлого года, в городской местности – уменьшились в 1,2 раза, сообщил Бурятстат.Это в динамике, но она свидетельствует о тенденции. Конечно, пока основная доля (45,8 %) введенного в республике жилья (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) приходится на Улан-Удэ.Среди районов республики лидируют Иволгинский район, где было введено 14,1 % жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Тарбагатайский – 6,6 %, Кабанский – 5,4 %, , Заиграевский – 5,4 %, Прибайкальский район – 3,2 % и Северобайкальск – 2,9 %.В январе-августе 2022 года на территории республики введены в эксплуатацию 1970 жилых домов (2529 квартир) общей площадью 221,1 тыс квадратных метра. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сданного в эксплуатацию жилья увеличился на 5,7 %.Населением за счет собственных и заемных средств построено жилых домов общей площадью 192,5 тыс квадратных метра, что составило 87,1 % общего объема введенного в республике жилья (из них 40,4 тыс квадратных метра – на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства).Фото: «Номер один»