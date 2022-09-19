Общество 19.09.2022 в 12:31

В Улан-Удэ поступил уже 21 новый автобус

Среди них 10 средних "Пазов" и 11 больших "Волгабасов"
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ поступил уже 21 новый автобус
В МУП "Городские маршруты" продолжается поступление новых пассажирских автобусов. Напомним, с 2022 г. должно поступить 124 штуки (65 средних и 59 больших). Остальные 14 придут в следующем году. Итого, будет 138 автобусов, о которых говорили в последнее время.

После поступления этого объема, число новых автобусов, а также в возрасте двух лет, в парке МУПа составит 183 единицы. МУП активно ищет водителей. Их требуется дополнительно 238 человек. Обещают зарплату от 46 тыс. рублей в месяц и выше. Выплачиваются "подъемные" в 20 тысяч рублей.

Штат водителей должен вырасти в два с половиной раза. Предприятие готово привлекать даже иногородних. Есть идея компенсировать им часть затрат на аренду жилья. Обсуждается мысль о компенсации в размере 7 тысяч рублей в месяц, но окончательного решения еще нет.

Также требуется почти 100 кондукторов. Ищут много слесарей и десятки офисных работников. Всех заинтересовавшихся призывают звонить в отдел кадров предприятия в Улан-Удэ - 46-77-35.
Теги
автобус

Все новости

В Бурятии строитель обворовал нанявших его пенсионеров
19.09.2022 в 12:32
В Улан-Удэ поступил уже 21 новый автобус
19.09.2022 в 12:31
В Бурятии жилье повернулось лицом к селу
19.09.2022 в 12:23
Бурятия предложила сделать штаб-квартиру российской части турмаршрута "На Великом Чайном пути" на своей территории
19.09.2022 в 12:03
Жительница Бурятии выкопала на огороде гранату времен Гражданской войны
19.09.2022 в 11:39
«Ростелеком» делает улан-удэнские новостройки цифровыми
19.09.2022 в 11:38
В Бурятии во время сенокоса загорелся трактор
19.09.2022 в 11:32
В Бурятии вновь спадает коронавирус
19.09.2022 в 11:18
В Бурятии полицейские вытащили мужчину из горящего автомобиля
19.09.2022 в 10:54
Подключение потребителей к отоплению в Бурятии завершат 20 сентября
19.09.2022 в 10:47
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 сентября

Читайте также
В Бурятии жилье повернулось лицом к селу
Объемы строительства там выросли  1,8 раза, в городе сократились в 1,2 раза
19.09.2022 в 12:23
Бурятия предложила сделать штаб-квартиру российской части турмаршрута "На Великом Чайном пути" на своей территории
В этот маршрут входят 12 регионов России
19.09.2022 в 12:03
«Ростелеком» делает улан-удэнские новостройки цифровыми
Оператор проложил оптику в квартиры для 650 новоселов на этапе строительства
19.09.2022 в 11:38
В Бурятии вновь спадает коронавирус
В стационарах получают лечение 216 пациентов с новой коронавирусной инфекцией
19.09.2022 в 11:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru