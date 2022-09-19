В Улан-Удэ поступил уже 21 новый автобус

В МУП "Городские маршруты" продолжается поступление новых пассажирских автобусов. Напомним, с 2022 г. должно поступить 124 штуки (65 средних и 59 больших). Остальные 14 придут в следующем году. Итого, будет 138 автобусов, о которых говорили в последнее время.После поступления этого объема, число новых автобусов, а также в возрасте двух лет, в парке МУПа составит 183 единицы. МУП активно ищет водителей. Их требуется дополнительно 238 человек. Обещают зарплату от 46 тыс. рублей в месяц и выше. Выплачиваются "подъемные" в 20 тысяч рублей.Штат водителей должен вырасти в два с половиной раза. Предприятие готово привлекать даже иногородних. Есть идея компенсировать им часть затрат на аренду жилья. Обсуждается мысль о компенсации в размере 7 тысяч рублей в месяц, но окончательного решения еще нет.Также требуется почти 100 кондукторов. Ищут много слесарей и десятки офисных работников. Всех заинтересовавшихся призывают звонить в отдел кадров предприятия в Улан-Удэ - 46-77-35.