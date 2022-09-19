Общество 19.09.2022 в 13:54
Монгольский фильм отметили на кинофестивале в Германии
В Ольденбурге (Германия) картине вручили награду в номинации «Оригинальность, смелость и дерзость» (18+)
Текст: Номер один
Художественный фильм режиссера Б.Баатара «Этгээд» (Особь) получил награду на Международном кинофестивале в Ольденбурге (Германия) в номинации «Оригинальность, смелость и дерзость», сообщает МОНЦАМЭ.
Б.Баатар участвовал в создании более 20 фильмов в качестве оператора. Психологический триллер «Этгээд», который сразу же после выхода на экраны привлек внимание зрителей, является его первой работой в качестве режиссера.
Фото и видео: МОНЦАМЭ
Б.Баатар участвовал в создании более 20 фильмов в качестве оператора. Психологический триллер «Этгээд», который сразу же после выхода на экраны привлек внимание зрителей, является его первой работой в качестве режиссера.
Также фильм «Этгээд» получил награду «Лучший фильм» на пятом фестивале «Алмаз», организованном Монгольской ассоциацией кинематографистов в этом году.
Фото и видео: МОНЦАМЭ