Общество 19.09.2022 в 13:54

Монгольский фильм отметили на кинофестивале в Германии

В Ольденбурге (Германия) картине вручили награду в номинации «Оригинальность, смелость и дерзость» (18+)
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Текст: Номер один
Монгольский фильм отметили на кинофестивале в Германии
Художественный фильм режиссера Б.Баатара «Этгээд» (Особь) получил награду на Международном кинофестивале в Ольденбурге (Германия) в номинации «Оригинальность, смелость и дерзость», сообщает МОНЦАМЭ.

Б.Баатар участвовал в создании более 20 фильмов в качестве оператора. Психологический триллер «Этгээд», который сразу же после выхода на экраны привлек внимание зрителей, является его первой работой в качестве режиссера.

Также фильм «Этгээд» получил награду «Лучший фильм» на пятом фестивале «Алмаз», организованном Монгольской ассоциацией кинематографистов в этом году.



Фото и видео: МОНЦАМЭ
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