В Улан-Удэ с задержкой растопили ТЭЦ-2

19 сентября ТГК-14 запустила в столице республики в работу ТЭЦ-2. Погода позволила сделать задержку в запуске. Если бы запустили раньше, то при малой нагрузке со стороны потребителей тепла мог пострадать котел.За последние двое суток из Октябрьского района (зона ответственности ТЭЦ-2) было много жалоб. И вот растопили. В течение дня потребителей переключат и будет отслеживаться, чтобы все возникшие жалобы были удовлетворены.«По военным городкам были проблемы. По Сосновому бору при запуске были повреждения на баке-смесителе. Но все работы закончили 16-го, и все дома подключили 17-го числа, идет отладка гидравлического режима – работает управляющая компания. Проводится сброс воздуха, осуществляется контроль», - сообщил зампред комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Александр Тюрюханов.В целом, по военным городкам муниципалитет ранее обращался в военную прокуратуру. Замечания до сих пор устраняются, хотя нарекания по Дивизионной и Сосновому бору ликвидированы. Результаты наведения порядка будут проверяться.В Улан-Удэ к отоплению подключены все 2194 многоквартирных дома. Паспорта готовности они получили в первые дни сентября, хотя по плану на это отводилось время до 15 сентября. Соцобъекты тоже получили тепло.Все запланированные ремонтные работы в сфере улан-удэнского ЖКХ завершены.Представитель комитета напоминает, что в Улан-Удэ работает система мониторинга, с помощью которой отслеживаются параметры по подаче тепловой энергии – температура и давление.«Когда выдерживается температура, в теплосеть выходит положенная по графику температура. Когда есть положенный перепад между подающим и обратным трубопроводами, то у потребителей всегда будет нормальная температура. Если же возвращающаяся сетевая вода, побывавшая у потребителей, вернулась не охлажденная, а горячая, то это означает, что не все нормально в тепловой сети – гидравлический режим не отрегулирован. Ведь тепло должно забираться потребителями», - поясняет он.В комитете городского хозяйства постоянно проводятся заседания штаба, на которых рассматривают прохождение отопительного сезона.В прошлом сезоне количество жалоб, которые пришлось брать на контроль, было 354. На контроль берут жалобы, с которыми не смогли разобраться в течение дня и они «перекочевали» на следующий день.Муниципалитет сообщает, что при возникновении вопросов по отоплению, водоснабжению жильцы должны, прежде всего, подать сигнал об этом в свои управляющие компании, ТСЖ. Если там не решат вопрос, то следует обращаться в Единую диспетчерскую службу городаФото: «Номер один»