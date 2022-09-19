«Хочу в артистки» будет ближе к Бурятии

Филиалы ГИТИСа, ВГИКа, Щукинского училища будут открыты в 2025 году на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на прошедшем пленарном заседании Восточного экономического форума. «Для подготовки работников культуры и искусства в 2025 году на Дальнем Востоке будут открыты филиалы ГИТИСа, ВГИКа, Щукинского училища. Прошу правительство также оказать здесь все необходимое содействие», - заявил Путин.«Мы рады, что Бурятия в составе Дальневосточного федерального округа может претендовать не только на различные субсидии, выплаты. Наша молодежь может реализоваться в творчестве, получить высшее образование в престижных вузах и, вернувшись на родину, прославлять бурятскую культуру. Территориально – это намного ближе, чем Москва», - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Напомним, что в 2020 году труппа Буряад театра пополнилась новыми артистами и режиссёром. Тогда выпускники первой целевой московской студии Театрального института имени Бориса Щукина официально вступили в труппу Бурятского академического театра драмы. Молодые артисты Игорь Раднаев, Арюна Цыденова, Бато Шойнжонов, Раиса Бадмаева, Дахалэ Жамбалов, Бальжан Арданабазарова влились в коллектив Бурятского драматического театра и приступили к репетициям спектаклей «Гроза» и «Хэнзэ ногоон».Тогда, еще в 2016 году, эти талантливые ребята из разных уголков Бурятии и Внутренней Монголии вытянули «золотой билет», успешно пройдя прослушивание в Бурятском драматическом театре и получив направление на обучение в знаменитую «Щуку». Четыре года они оттачивали своё актёрское мастерство в Москве под чутким руководством известных педагогов и мастеров сцены: Людмилы Ворошиловой, Павла Любимцева, Галины Сазоновой, Валерия Маркина, Владимира Сажина, Натальи Павленко, Анны Дубровской и других.А уже в этом году не менее талантливый Андрей Цыдендамбаев поступил в Российский институт театрального искусства – ГИТИС на специализацию «Артист драматического театра и кино». Отметим, что 24 декабря 2017 года в финале третьего сезона конкурса талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия-1» он занял первое место в номинации «Ораторское искусство». Школьник из Бурятии тогда поразил зрителей не только ораторскими способностями, но и страстью, с которой он читал стихотворение Евгения Евтушенко «Свадьбы». Жюри отмечало, что мальчик с такой болью прочитал произведение, как будто сам побывал в сороковых годах и видел, как уходят на фронт его сверстники.Фото: pixabay.com