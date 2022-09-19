Общество 19.09.2022 в 18:44

Семь железнодорожных мостов на ВСЖД едва не остались без капремонта перил

Экс-начальник дистанции инженерных сооружений Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры обвиняется в превышении полномочий и служебном подлоге
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Семь железнодорожных мостов на ВСЖД едва не остались без капремонта перил
Иркутский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника дистанции инженерных сооружений Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры (структурного подразделения ЦДИ – филиал РЖД). Он обвиняется в «превышении должностных полномочий» и «служебном подлоге», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый, не контролируя ход и результаты выполнения подрядной организацией работ при капитальном ремонте перильных ограждений на семи железнодорожных мостах ВСЖД, подписал и утвердил отчеты о списании товарно-материальных ценностей, содержащие недостоверные сведения. Также подписал акты о выполненных работах, которые фактически подрядной организацией не исполнялись.

В результате противоправных действий руководителя железнодорожного предприятия интересам государства в лице РЖД причинен ущерб на сумму около 3 млн рублей.
Предварительное расследование проводилось Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР.

Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд г. Иркутска для рассмотрения по существу.

Санкции за эти преступления предусматривают лишение свободы на срок до четырех лет.

Фото: company.rzd.ru
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преступность полномочия подлог

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