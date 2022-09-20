Общество 20.09.2022 в 07:33

Девочка из Бурятии, пострадавшая от падения кирпича, идет на поправку

Малышка оправилась после серьезной операции
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Текст: Нина Павлова
Девочка из Бурятии, пострадавшая от падения кирпича, идет на поправку
В Иркутске на поправку пошла малышка, которой соседские мальчишки сбросили на голову кирпич с 8 этажа. Напомним, ребенок получил тяжелейшую травму головы. 

В социальных сетях мама девочки рассказала, как только следствие по делу будет окончено, семья подаст гражданский иск о возмещении морального вреда и материального ущерба. Стоит напомнить, что родители мальчиков, которые совершили этот поступок, на контакт идти не спешили.


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