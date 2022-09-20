Общество 20.09.2022 в 11:08

Жители Бурятии возмущены постоянной пробкой на федеральной трассе

По словам автолюбителей, такое безобразие мало где увидишь
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Текст: Нина Павлова
Жители Бурятии возмущены постоянной пробкой на федеральной трассе
Аноним 03
В социальных сетях местные жители начали обращать внимание на пробку, которая собирается на федеральной трассе у отворота на Улан-Удэ. Так, в вечерние часы в заторе можно простоять довольно долго, ведь дополнительных полос и секций на светофоре нет. Автолюбители отмечают, что такое безобразие - только в Бурятии.

«Нигде не видел, чтоб федеральная трасса вот так тупо тормозилась на светофоре. В Бурятии, видимо, "самые умные умы" рулят установкой светофоров в ненужных местах»

- написал анонимный автор.

Его поддержали и другие местные жители.

"У нас весь участок федеральной трассы от Солдатского до Сужи **и светофорами, а что касается этого места тут вообще просто слов нет";

"Эстакады, развязки? Не не слышали";

"А там есть простое решение от пробок, только надо 5 минут посмотреть как едут потоки и все станет понятно"

, - пишут пользователи.




Напомним, светофор был установлен на опасном перекрестке из-за высокой аварийности. Автомобили здесь "бились" по нескольку раз в неделю. После установки светофора ситуация мало изменилась. Теперь ДТП происходят недалеко от него - например, в районе заправки, или сразу перед стоп-линией на выезде из города. Другими словами, внимания водителям светофор не добавил. А вот проблем, по их мнению, - сколько угодно.

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