Банк России поддержит малый и средний бизнес вебинарами

Банк России открывает серию вебинаров для малого и среднего бизнеса. Первая онлайн-встреча состоится 20 сентября и будет посвящена льготным кредитам. Эксперты Банка России, Минэкономразвития и корпорации МСП расскажут об инструментах финансовой поддержки предпринимателей, сообщила пресс-служба регулятора.Участники вебинара узнают, как получить льготный кредит и что делать, если нет залога, как компенсировать комиссию за прием оплаты через Систему быстрых платежей, какие субсидии положены бизнесу.«Вебинар про господдержку малого и среднего бизнеса открывает целую серию онлайн-встреч Банка России для МСП. Важно, что предприниматели смогут не только послушать федеральных спикеров, но и задать интересующие их вопросы, в том числе по льготному кредитованию», — сказала Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского Главного управления У Банка России.Сегодня бизнесу доступны несколько программ, которые работают при участии Банка России. Одна из них – программа стимулирования кредитования. Максимальная ставка по ней «привязана» к ключевой ставке и не может превышать ее больше, чем на три процентных пункта.Вебинар о мерах господдержки начнется 20 сентября в 19:30 по местному времени. Он будет транслироваться на youtube-канале Банка России и на страницах регулятора в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».Фото: Банк России