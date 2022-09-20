Общество 20.09.2022 в 09:56

В Бурятии легализовали страусов

Страусиное ранчо «Иволгинское» получило лицензию Россельхознадзора на культурно-зрелищную работу
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Текст: Номер один
В Бурятии легализовали страусов

Россельхознадзор принял решение о выдаче бессрочной лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях ИП Бороева Т.Б. (страусиное ранчо «Иволгинское»). Оно работает по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, улус Нур-селение, ул. Халютинская д.30, сообщили в межрегиональном управлении ведомства.

Его специалисты оценили соответствие учреждения предъявляемым требованиям. Государственные инспекторы осмотрели территорию зоосада, изучили условия содержания животных, ознакомились с документацией.

На основании результатов успешно пройденной проверки страусиному ранчо «Иволгинское» выдан соответствующий документ. Информация о выданной лицензии внесена в Реестр лицензий Россельхознадзора.

 Это пятая лицензия, полученная на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах в Бурятии. Ранее лицензию получили Этнографический музей народов Забайкалья, зоопарк экзотических животных ООО «Аква-Лэнд», зоотеатр ООО Центр изучения морских млекопитающих «Театр морских животных» и ИП Дмитриева («Страусиная ферма»).

Как рассказывал «Номер один», путь страусиного ранчо «Иволгинское» к легализации был тернист. В июне «Страусиное ранчо» приостановило свою деятельность в форме зоопарка. Инспекторы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии установили, что на территории Иволгинского района Бурятии работает крестьянско-фермерское хозяйство «Страусиное ранчо». На этноагроферме обитают восемь африканских и австралийских страусов, фазаны, цесарка и павлин, лебеди и экзотические куры, бурятские лошади. Животные использовались в культурно-зрелищных целях. А на это требуется специальное разрешение (лицензия).

 Между тем, перед этим владелица ранчо Туяна Бороева выиграла грант суммой 10 млн рублей федерального конкурса «Агротуризм» на создание этноагрофермы. Более того, ее проект вошел в первую десятку лучших туристический идей в целом по России.

Основные направления деятельности фермы - птицеводство, мясо-молочное скотоводство, свиноводство, коневодство. На ферме содержатся и выращиваются для производства яйца, мяса птицы, разведения птенцов на продажу – куры, куры-бройлеры, гуси, индюки, утки, перепела. Более того выращиваются экзотические птицы: страусы, павлины, попугаи, лебеди. Также хозяйство выращивает КРС, свиней, овец, коз, лошадей – для производства молока, молочной продукции (творог, сыр из козьего молока, сметана), мяса, субпродуктов, кровяной колбасы, шерсти.

Согласно бизнес плану, здесь и будет создана этноагроферма. Все постройки, мебель и кухонная утварь будут выполнены в национальном стиле. Все блюда национальной кухни будут из здесь же произведенной продукции: мяса, молока, яиц и овощей. Помимо, этого на территории этноагрофермы планируется создать юрту-музей, посвященную жизни и быту Чингисхана.

Фото: unsplash.com

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агро фермер страусы

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