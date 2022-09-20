Общество 20.09.2022 в 10:49
В Бурятии на 3,5 часа перекроют движение на трассе
В Тарбагатайском районе пройдут соревнования по велосипедному спорту
Текст: Константин Воронов
В субботу, 24 сентября, в Тарбагатайском районе пройдут соревнования по велосипедному спорту Кубка Республики Бурятия. Как сообщили в республиканском Минтрансе, в связи с этим на участке «Подъезд от федеральной автомобильной дороги «Байкал» к селу Верхний Саянтуй» протяженностью 1 км будет полностью перекрыто движение.
Движение закроют на 3,5 часа - с 14:00 до 17:30.
Фото: «Номер один»
Движение закроют на 3,5 часа - с 14:00 до 17:30.
Фото: «Номер один»
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