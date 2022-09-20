В Бурятии на 3,5 часа перекроют движение на трассе

В субботу, 24 сентября, в Тарбагатайском районе пройдут соревнования по велосипедному спорту Кубка Республики Бурятия. Как сообщили в республиканском Минтрансе, в связи с этим на участке «Подъезд от федеральной автомобильной дороги «Байкал» к селу Верхний Саянтуй» протяженностью 1 км будет полностью перекрыто движение.Движение закроют на 3,5 часа - с 14:00 до 17:30.Фото: «Номер один»