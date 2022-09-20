Общество 20.09.2022 в 10:51

Монгольская шахматистка Д.Мунхзул стала двукратной чемпионкой мира

В истории Монголии это первая шахматистка, которая добилась такого результата в 16 лет

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Монгольская шахматистка Д.Мунхзул стала двукратной чемпионкой мира
Монгольская шахматистка Д.Мунхзул стала двукратной чемпионкой мира на первенстве мира по шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях до 14, 16, 18 лет, прошедшем в румынском городе Мамая. Она набрала в 11 турах 8,5 очков, сообщает МОНЦАМЭ.

В результате она стала первой шахматисткой в истории Монголии, которая стала двукратной чемпионкой мира в 16 лет.

В 2014 году в Дурбане, ЮАР, Д.Мунхзул заняла первое место в возрастной категории до 8 лет на чемпионате мира по шахматам среди юниоров. Также выиграла 18-й Открытый шахматный турнир Дубая в 2016 году (18th Dubai Open Chess Tournament 2016), когда ей было 10 лет.

Фото: montsame.mn
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