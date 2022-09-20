Общество 20.09.2022 в 11:07
В Бурятии выберут лучшую швею
Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал
Текст: Константин Воронов
В Бурятии стартовал прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея».
Как сообщили в республиканском Минпроме, в конкурсе могут принять участие не только сотрудники швейных производств, но и самозанятые. Лучшую швею выберут в категориях «Лучшая швея текстильных изделий» и «Лучшая швея трикотажных изделий» по итогам соревнований, включающего проверку теоретических знаний участников конкурса и выполнение ими практических заданий.
Лучшие швеи региона представят Бурятию на федеральном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который пройдет в Калуге в ноябре 2022 года на площадке компании «Мануфактуры Bosco».
Заявки на участие можно подать до 26 сентября по e-mail: info@minprom.govrb.ru. Также с заявкой можно обратиться в Министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 35, каб. 409, тел. (3012) 441-153; факс (3012) 442-044.
Ознакомиться с положением и заполнить заявку можно на сайте Министерства промышленности, торговле и инвестиций Бурятии по ссылке.
Подробнее о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея» на сайте.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в республиканском Минпроме, в конкурсе могут принять участие не только сотрудники швейных производств, но и самозанятые. Лучшую швею выберут в категориях «Лучшая швея текстильных изделий» и «Лучшая швея трикотажных изделий» по итогам соревнований, включающего проверку теоретических знаний участников конкурса и выполнение ими практических заданий.
Лучшие швеи региона представят Бурятию на федеральном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который пройдет в Калуге в ноябре 2022 года на площадке компании «Мануфактуры Bosco».
Заявки на участие можно подать до 26 сентября по e-mail: info@minprom.govrb.ru. Также с заявкой можно обратиться в Министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 35, каб. 409, тел. (3012) 441-153; факс (3012) 442-044.
Ознакомиться с положением и заполнить заявку можно на сайте Министерства промышленности, торговле и инвестиций Бурятии по ссылке.
Подробнее о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея» на сайте.
Фото: «Номер один»
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