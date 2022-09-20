Общество 20.09.2022 в 11:09

В Бурятии разбираются с причинами депортации россиянина из Монголии

Мужчина в соседней стране судим за убийство, но отбыл срок, а сейчас в Монголии остается его семья  
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Текст: Номер один
В Бурятии разбираются с причинами депортации россиянина из Монголии
К уполномоченному по правам человека в  Бурятии Юлии Жамбаловой обратился гражданин России, постоянно проживавший в Монголии с просьбой об оказании содействия в оформлении российских документов, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Гражданин С. был осуждён по статье 10 Уголовного кодекса Монголии (убийство). За время отбывания наказания в исправительном учреждении положительно характеризовался администрацией, не допускал нарушений. Освободился условно-досрочно. После отбытия наказания в исправительном учреждении за совершенное преступление был депортирован из Монголии на территорию России - в Бурятию.  Въезд в Монголию ему закрыт в течение 7 лет. А в Монголии у него осталась семья.

Для оказания содействия в решении его вопроса об оформлении документов гражданина Российской Федерации, адаптации к новым условиям пребывания и проживания на территории Бурятии Юлия Жамбалова  провела  рабочую встречу с представителями государственных органов и должностными лицами.

В ходе встречи удалось решить вопрос с управлением по вопросам миграции МВД по Республике Бурятия по оформлению российского паспорта.
Министром Бурятии по взаимодействию с Монголией оказано содействие в трудоустройстве депортированного гражданина.

Представительство Министерства иностранных дел России в  Улан-Удэ ведет работу совместно с посольством России в Монголии по выяснению причин его депортации из Монголии в Бурятию и, по возможности, возврата в Монголию.

Фото: пресс-служба омбудсмена Бурятии
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