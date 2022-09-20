Общество 20.09.2022 в 12:14

«Ростелеком» обеспечил интернетом два отдаленных населенных пункта Бурятии

Теперь у их жителей есть скоростной интернет и цифровое телевидение
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Текст: Константин Воронов
«Ростелеком» обеспечил интернетом два отдаленных населенных пункта Бурятии
«Ростелеком» установил новое станционное оборудование в селах Саяны Окинского района и Россошино Баунтовского эвенкийского района Бурятии. Благодаря софинансированию местных администраций и участию жителей в двух селах подключили 81 частный дом. Индивидуальные оптические линии провели от станции в дома абонентов. Жители Саян и Россошино получили доступ к скоростному интернету, услуге «Интерактивное телевидение» и различным цифровым сервисам.

«Совокупно в селах Саяны и Россошино проживают более 600 человек. Населенные пункты находятся на большом расстоянии от Улан-Удэ. Например, от города до Россошино 600 км, а до Саян — 734 км. Преодолеть такой путь на автомобиле можно примерно за 10–12 часов. Поэтому жители очень ждали хороший интернет. Два года назад первым цифровым селом в Бурятии стало Целинное. Обеспечитьинтернетом помог проект софинансирования с участием нашей компании и администрации Еравнинского района. Это был успешный опыт, который можно применять в любом районе республики», — рассказал директор Бурятского филиала Андрей Здаров.

«В 2019 году в рамках реализации федеральных проектов, в том числе «Устранение цифрового неравенства» и «Цифровая экономика», оптические линии связи были построены в Окинском и Баунтовском эвенкийском районах. Тогда у жителей появился доступ к беспроводному бесплатному интернету со скоростью 10 Мбит/с в радиусе 100 метров от Wi-Fi-передатчика, а теперь скоростной интернет и цифровое телевидение стали доступны дома. У пользователей появились новые возможности для дистанционного обучения, работы, общения. Например, жители могут на портале госуслуг записаться на прием к врачу, узнать о льготах и налогах, получить нужную информацию», — отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

В Бурятии первый этап проекта «Устранение цифрового неравенства» начал реализовываться в 2015 году и завершился в декабре прошлого года. За это время в районах республики модернизирована инфраструктура связи: в сельской местности построено 1 463 км оптических линий связи, Wi-Fi-точки работают в 120 населенных пунктах, в которых проживают от 250 до 500 жителей.

Узнать подробную информацию об услугах и тарифах, проверить техническую возможность для подключения можно по бесплатному номеру 8 800 1000 800.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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