Общество 20.09.2022 в 13:50

Идея министра перейти на корм из личинок не нашла понимания в Бурятии

Некоторые общественники уже назвали предложения Мантурова «чушью»
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Текст: Дмитрий Родионов
Идея министра перейти на корм из личинок не нашла понимания в Бурятии
Глава Минпромторга России Денис Мантуров, выступая на сессии выставки Innofood в Сочи, заявил, что если «поработать с ментальностью», то потребителям могут «зайти» личинки мух черной львинки, которых используют в качестве заменителя мяса.

«Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки черной львинки, и мы, как я сказал, здесь идем в ногу со временем. Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка может «зайти». Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже», - цитирует господина Мантурова РБК.

Как передает «КоммерсантЪ», на выставке были, в частности, представлены бургеры с котлетой, состоящей из растительных белков с добавлением концентрата личинки черной львинки. Глава Минпромторга рассказал, что не раз пробовал растительное мясо. По его словам, отличить от натурального его почти невозможно: «Надо быть гурманом, чтобы это сделать».

«Блестящая идея» кормить россиян опарышами, а эти личинки, ими, собственно, и являются, не нашла понимания в Бурятии. Некоторые общественники уже назвали предложения министра «чушью».

-У нас проблем с выпасом скота нет, площадей на необъятных просторах столько, что можно выращивать весь спектр мясного производства - от оленей до верблюдов, - заявил улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов. - Думается, что предложение министра только на первый взгляд выглядит бредом, на самом деле, это какой-то крупный проект, который, видимо, собираются продвигать наверху.

По словам общественника, вряд ли подобные предложения «менять ментальность» были случайными.

Отметим, разного рода и размера личинки сегодня широко применяются, например, в китайской кухне. Они содержат много белка и ранее, в голодные годы, сыграли важную роль в питании некоторых народов и поддержания их численности.

Справка

Чёрная львинка — мухи длиной от 15 до 20 мм. Встречаются преимущественно в тропических и субтропических районах. Была завезена человеком в последние десятилетия на все континенты. В Европе самые северные находки сделаны на юге Германии и Чехии. Самая восточная находка в Западной Палеарктике сделана на Черноморском побережье России в Краснодарском крае.

Личинок мухи используют в качестве корма для рыб и животных. При этом они съедобны (в том числе для людей) и являются отличным источником белков. Это насекомое разводят в промышленном масштабе в качестве альтернативного источника белка и жира для кормовых целей и в качестве сырья для химической промышленности.

Фото: pixabay.com
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