В Улан-Удэ продолжают ловить нарушителей масочного режима

За прошедшие сутки в Улан-Удэ мобильные группы по контролю за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции проверили 300 объектов и 515 граждан. Как сообщили в мэрии, по итогам рейдов составлено 15 административных протоколов: по 5 на должностных лиц, граждан и юридических лиц.«За нарушение масочного режимов протоколы составлены в ТЦ «Сагаан Морин», в магазинах «Хозяин» и «Шэнэ Ювелир», в торговых центрах «Пиплс Парк», «Первый» и «Пионер». Также мобильная группа по транспорту проверила 27 автобусов и трамваев, 255 пассажиров. За отсутствие масок составлено три протокола на водителей автобусов маршрутов № 33, № 80 и № 92», - рассказали в городской администрации.Всего в Улан-Удэ рейды проводят семь мобильных групп - по две группы в каждом районе города, еще одна группа проверяет общественный транспорт.Напомним, 17 августа были внесены изменения в указ главы Бурятии, согласно которым в закрытых помещениях, на массовых мероприятиях и в общественном транспорте установлен масочный режим. Меры приняты из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.За несоблюдение санэпидрежима можно получить предупреждение или штраф на граждан в размере от 500 до 1,5 тыс рублей; на должностных лиц – от 2,5 тыс рублей до 7,5 тыс рублей, на юридических лиц - от 12,5 тыс до 25 тысяч рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ