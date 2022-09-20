Общество 20.09.2022 в 15:16

В Бурятии востребована «горячая линия» по специальной военной операции

На «горячую линию» для участников СВО и их семей за месяц поступило более 250 звонков
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В Бурятии востребована «горячая линия» по специальной военной операции
В Бурятии действует «горячая линия» для военнослужащих и граждан, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции на Украине. По всем вопросам можно обратиться по телефону 37-93-00.

Линия открыта 22 августа для консультирования по вопросам оказания мер социальной поддержки (выплаты семьям с детьми, предоставление помощи на основе социального контракта и др., социальное обслуживание), а также получения дошкольного образования и профессионального образования, юридических консультаций, круглогодичного отдыха и оздоровления детей, психологического сопровождения, решения бытовых вопросов и т.д. За это время поступило более 250 звонков, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Все вопросы оперативно отрабатываются с уполномоченными ведомствами и военными комиссариатами. На сегодня в работе шесть обращений.

Кроме того, для удобства граждан полная информация о всех мерах поддержки собрана в чат-боте «Помощь участникам СВО и их семьям» на платформе Телеграм.

Фото: pixabay.com
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