В Бурятии востребована «горячая линия» по специальной военной операции

В Бурятии действует «горячая линия» для военнослужащих и граждан, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции на Украине. По всем вопросам можно обратиться по телефону 37-93-00.Линия открыта 22 августа для консультирования по вопросам оказания мер социальной поддержки (выплаты семьям с детьми, предоставление помощи на основе социального контракта и др., социальное обслуживание), а также получения дошкольного образования и профессионального образования, юридических консультаций, круглогодичного отдыха и оздоровления детей, психологического сопровождения, решения бытовых вопросов и т.д. За это время поступило более 250 звонков, сообщили в пресс-службе правительства республики.Все вопросы оперативно отрабатываются с уполномоченными ведомствами и военными комиссариатами. На сегодня в работе шесть обращений.Кроме того, для удобства граждан полная информация о всех мерах поддержки собрана в чат-боте «Помощь участникам СВО и их семьям» на платформе Телеграм.Фото: pixabay.com