Общество 20.09.2022 в 15:41

В Бурятии в два раза увеличили вознаграждение за сданное оружие

Сдавший оружие человек освобождается от уголовной ответственности
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии в два раза увеличили вознаграждение за сданное оружие
В Бурятии увеличены размеры вознаграждений за добровольную сдачу незарегистрированного оружия, боеприпасов и взрывчатых вещество. Ранее существующие тарифы в отношении оружия и основных его частей увеличены в два раза, сообщили в Росгвардии.

Вознаграждение выплачивается гражданам в следующих размерах:

- Боевое ручное стрелковое оружие (автоматы, пулемёты, пистолеты, револьверы, гранатомёты) – 10 000 рублей (за 1 единицу);

- Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие, оружие с нарезным стволом – 10 000 рублей (за 1 ед.);

- Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, а также с нарезным стволом – 5000–6000 рублей (за 1 ед.);

- Огнестрельное оружие ограниченного поражения – 3000 рублей (за 1 ед.);

- Самодельное огнестрельное оружие– 4000 рублей (за 1 ед.);

- Газовое оружие самообороны – 2000 рублей (за 1 ед.);

- Взрывные устройства (мины, снаряды, гранаты и т.д.) – 5000 рублей (за 1 шт.);

- Средства взрывания – 600 рублей (за 1 метр);

- Основные части оружия (ствол, ствольная коробка, затвор, барабан, рамка) - 1000 рублей (за 1 ед.).

Вознаграждение выплачивается за добровольно сданное, найденное и незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны, взрывные устройства и взрывные вещества, а именно:

1. Гражданское, служебное и боевое ручное стрелковое оружие, патроны к нему, боеприпасы, холодное оружие;

2. Оружие иностранного производства и патроны к нему;

3. Специальные боеприпасы, включая инженерные, имитационные, осветительные сигнальные средства;

4. Взрывчатые вещества, взрывные устройства, в том числе полученные после уничтожения боеприпасов и патронов к оружию;

5. Самодельные (кустарного изготовления) и переделанные предметы вооружения.

Если вы нашли предметы вооружения (кроме взрывчатых веществ и предметов, их содержащих, признанных специалистами опасными для транспортировки и хранения), необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. Обратите внимание, что взрывоопасные предметы приёму и хранению не подлежат, так как признаются опасными для транспортировки, поэтому специалисты выезжают и уничтожают их на месте.

При добровольной сдаче оружия гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности.

Перечень документов, необходимых для получения вознаграждения:

1. Заявление;
2. Справка о банковских реквизитах счета гражданина, выданная кредитной организацией, в которой открыт счет;
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
4. Копия СНИЛС и ИНН.

Найденное оружие сдается в территориальный отдел полиции, а пакет документов передается в подразделения лицензионно-разрешительной работы гражданином лично или направляется по почте. Вознаграждение выплачивается путем перечисления средств на принадлежащий ему счет.

Подробную информацию о добровольной сдаче оружия и боеприпасов можно получить в районных подразделениях лицензионно-разрешительной работы, а также в Центре по адресу: Улан-Удэ, ул. Жердева, 9, тел. 8 (3012) 379-426, 378-124.

Фото: «Номер один»
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