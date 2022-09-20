В Бурятии ждут реальной осени со снегом

В Бурятии 21 сентября ожидается ненастная холодная, ветреная погода с порывами до 21 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на прогноз Бурятского гидрометцентра.Повышается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, затруднение движения на автомобильных дорогах, подтопление пониженных участков местности. Главное управление МЧС России по Бурятии призвало граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, в акватории водоемов. В случае происшествия, необходимости оказания помощи спасателями, пожарными, необходимо обращаться по номерам 101 или 112.Фото: unsplash.com