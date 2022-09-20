Общество 20.09.2022 в 15:58

В Бурятии ждут реальной осени со снегом

Синоптики прогнозируют дождь,  мокрый снег и сильный ветер
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Текст: Номер один
В Бурятии ждут реальной осени со снегом
В Бурятии 21 сентября ожидается ненастная холодная, ветреная погода с порывами до 21 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на прогноз Бурятского гидрометцентра.

Повышается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, затруднение движения на автомобильных дорогах, подтопление пониженных участков местности. Главное управление МЧС России по Бурятии призвало  граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, в акватории водоемов. В случае происшествия, необходимости оказания помощи спасателями, пожарными, необходимо обращаться по номерам 101 или 112.

Фото: unsplash.com
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ЗУРХАЙ
с 21 по 27 сентября

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