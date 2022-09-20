Общество 20.09.2022 в 16:08

В Русском драмтеатре завершается ремонт и оснащение новой подсветкой

На обновление здания из бюджета выделили 18 миллионов рублей
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В Русском драмтеатре завершается ремонт и оснащение новой подсветкой
Работы по ремонту здания Государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева, запланированые в рамках подготовки к 100-летию Республики Бурятия, близятся к завершению.

Весной Министерство культуры Бурятии инициировало ремонт и реставрацию объектов культуры, где будут проходить праздничные мероприятия. Тогда министр культуры Бурятии Соелма Дагаева сообщила, что для ремонта Русского драматического театра в рамках федеральной программы выделено 9,15 млн рублей и такая же сумма с этой же целью выделена из регионального бюджета. В общей сложности – 18,3 млн. рублей.



За летние месяцы в театре был проведен ремонт гидроизоляции тротуара над помещением разгрузочной, в которую с улицы заливалась вода. Продолжается ремонт кровли здания театра и карнизов с заменой водосточной системы. На крыльце Малой сцены установлен навес, чтобы предотвратить протекание дождевых вод внутрь помещения, где расположено кафе. Кроме того, в зрительном зале была заменена приточная вентиляционная установка. Помимо всего, отремонтированы помещения театра, подверженные протечке, установлена приточно-вытяжная вентиляция в сварочном цехе.



Также в Русском драматическом театре отремонтирован фасад и парадная входная группа.



- Внимательный зритель уже заметил, что главные двери театра заменены. Под балконом у центрального входа и на крыльце Малой сцены постелено бесшовное резиновое покрытие, чтобы никто не поскользнулся. Новые двери из массива дуба очень прочные. Первоначально были двери из сосны, покрытой шпоном, который износился, - рассказывает директор театра Наталья Светозарова. - Благодаря проведению торгов, нам удалось сделать больше - на сэкономленные деньги заменить окна в фойе на втором этаже. Прежние уже не позволяли сохранять тепло в помещении. Кроме того, мы покрасили зрительный зал и Малую сцену, обновили подсветку театра в зоне центрального входа, заменив старые галогеновые светильники на более изящные и мощные светодиодные. Апробация показала, что новая подсветка выглядит очень достойно и украшает облик не только театра, но и всей территории вокруг. Думаю, внимательные горожане уже заметили перемены.



По словам директора, старые светильники, расположенные у основания здания, то и дело ломали, потому новые разместили намного выше человеческого роста.



Как говорил известный комик, ремонт нельзя завершить, его можно только остановить. На данный момент, ремонтные работы в театре продолжаются. В здании театра, которое всегда должно оставаться уютным, теплым, чистым и красивым, ремонт – дело регулярное.



Недаром, организаторы фестиваля «Золотая Маска», работавшие в Улан-Удэ в августе–сентябре этого года, подчеркнули хорошее состояние театров Бурятии, отметив при этом ГРДТ им. Н. Бестужева.

Фото: предоставлено Государственным русским драматическим театром
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