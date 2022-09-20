В Бурятии началась подготовка к пожароопасному сезону будущего года

В Бурятии руководители подразделений Государственной противопожарной службы республики Бурятия совместно с главами районов и городских округов начали осмотры территорий в канун зимнего пожароопасного сезона.Осмотры пройдут в срок до 1 октября в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности населенных пунктов по распоряжению заместителя председателя правительства Бурятии Петра Мордовского, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Они коснутся территорий населенных пунктов, ДНТ, СНТ и животноводческих стоянок. «Наша задача максимально выявить недостатки и предупредить о них глав поселений для скорейшего устранения. Самое главное, чтобы убрали мусор и сухую траву, вдоль заборов и дорог, а также на территориях, прилегающих к населенным пунктам, по которым особенно быстро распространяется огонь», - сказал руководитель Республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.Будут оцениваться наличие: минерализованной полосы вокруг населенного пункта; проведение владельцами земельных участков их очистки от сухой травы; уборка от сухой травы противопожарных расстояний между поселениями и лесом; захламление сгораемым мусором противопожарного расстояния между зданиями; наличие несанкционированных свалок сгораемого мусора и т.д.Информация о выявленных в ходе проведенных осмотров нарушениях правил противопожарного режима будет направлена в органы местного самоуправления, органы надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Бурятия и органы прокуратуры. Итоги работы будут рассмотрены на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в октябре 2022 года.Напомним, за восемь месяцев нынешнего в Бурятии произошло 874 ландшафтных возгорания на площади 2 345 гектаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких пожаров увеличилось на 89,5%.Фото: 03.mchs.gov.ru