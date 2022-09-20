Общество 20.09.2022 в 16:41

В Бурятии началась подготовка к пожароопасному сезону будущего года

Пожарным и муниципалитетам поручено оценить уборку мусора и сухой травы вдоль заборов и дорог
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Текст: Номер один
В Бурятии началась подготовка к пожароопасному сезону будущего года
В Бурятии руководители подразделений Государственной противопожарной службы республики Бурятия совместно с главами районов и городских округов начали  осмотры территорий в канун зимнего пожароопасного сезона.

Осмотры пройдут в срок до 1 октября в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности населенных пунктов по распоряжению заместителя председателя правительства Бурятии Петра Мордовского, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Они коснутся территорий населенных пунктов, ДНТ, СНТ и животноводческих стоянок.  «Наша задача максимально выявить недостатки и предупредить о них глав поселений для скорейшего устранения. Самое главное, чтобы убрали мусор и сухую траву, вдоль заборов и дорог, а также на территориях, прилегающих к населенным пунктам, по которым особенно быстро распространяется огонь», - сказал руководитель Республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.

Будут оцениваться наличие: минерализованной полосы вокруг населенного пункта;  проведение владельцами земельных участков их очистки от сухой травы;  уборка от сухой травы противопожарных расстояний между поселениями и лесом;  захламление  сгораемым мусором противопожарного расстояния между зданиями;  наличие несанкционированных свалок сгораемого мусора и т.д.

Информация о выявленных в ходе проведенных осмотров нарушениях правил противопожарного режима будет направлена в органы местного самоуправления, органы надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Бурятия и органы прокуратуры. Итоги работы будут рассмотрены на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в октябре 2022 года.

Напомним, за восемь месяцев нынешнего в Бурятии произошло 874 ландшафтных возгорания на площади 2 345 гектаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких пожаров увеличилось на 89,5%.

Фото: 03.mchs.gov.ru
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пожары профилактика Бурятия

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