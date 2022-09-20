Общество 20.09.2022 в 17:17

В Улан-Удэ подрядчика заставили переделывать отремонтированную дорогу

Новый асфальт на улицах Кошевого и Шевцовой не прошел контроль качества
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ подрядчика заставили переделывать отремонтированную дорогу
В Улан-Удэ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идет ремонт дороги по улицам Олега Кошевого и Любови Шевцовой. Участок протяженностью 2 км обновляет подрядная организация «Дорстройинвест».

Как сообщили в мэрии, во время рабочей приемки дороги «Улан-Удэстройзаказчик» провел лабораторный контроль качества уложенного покрытия. Пробы, взятые с объекта, не прошли результаты отбора.

«Подрядчику направлено предписание о фрезеровании и перекладке некачественного асфальтобетонного покрытия. Сейчас идут работы по снятию покрытия. Все работы подрядчик выполняет за свой счет. После завершения работ асфальт снова проверят на качество. Дорога будет сдана в эксплуатацию только после положительных результатов проб и устранения всех выявленных во время приемки замечаний», - заверили в мэрии города.

В администрации напомнили, что гарантийный срок всех объектов нацпроекта составляет пять лет. Подрядчик на протяжении всего срока предоставляет банковскую гарантию. Так, если подрядная организация не исполняет свои гарантийные обязательства, то заказчик имеет право обратиться в банк и возместить ущерб.

В этом году в городе завершается ремонт 29 участков дорог общей протяженностью 30 км. На эти цели было выделено 700 млн рублей.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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