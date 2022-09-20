В Улан-Удэ депутат горсовета сдал донорскую кровь

В 2022 году Служба крови Бурятии присоединилась к Всероссийской акции под названием «Культурный код донора» в рамках года культурного наследия народов России. В акции принял участие депутат Улан-Удэнского городского Совета Василий Цыремпилов. Сегодня утром он пришел сдать кровь в ГБУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови МЗ РБ».







«Услышал, что идет акция, и решил к ней присоединиться, потому что понимаю, какая высокая потребность в наших больницах. Ведь, это не секрет, что есть необходимость во всех группах крови. Вот моя - 1 положительная группа крови. Думаю, поможет всем тем, кто в ней нуждается. Теперь есть цель – стать почетным донором. Какую помощь мы можем оказать? Конечно, регулярно сдавать кровь и призывать всех наших граждан поддерживать службу донорства и сдавать кровь. Это занимает не так много времени – всего лишь полчаса - и вы можете спасти много жизней. Уважаемые жители республики, города Улан-Удэ, приходите в службу донорства и обязательно сдавайте кровь, будем поддерживать друг друга»,

- высказался Василий Цыремпилов.



Как объяснила главный врач медучреждения Марина Бутуханова, донорская кровь разделяется на ее компоненты – эритроциты, тромбоциты и плазму. Поэтому принято говорить, что один донор спасает сразу трех людей.

«Целых три компонента можно получить из одной донации крови и спасти три жизни. Еще, мы говорим о том, что донорство должно быть регулярным – то есть, не только один раз пришел, сдал и забыл. Именно регулярное донорство считается во всем мире безопасным. У нас не только регулярное донорство, но и безвозмездное – то есть доноры не имеют материальной заинтересованности за свою донацию, а когда человек не имеет таковой, он от чистого сердца хочет помочь тому человеку, которого он даже не знает»,

- считает Марина Бутуханова.



Бурятия – один из восьми регионов, который вошел в акцию «Культурный код донора». В ее рамках доноров знакомят с культурой разных народов России, с их культурным наследием. Отметим, в Бурятии представители Национального музея республики предоставили бесплатные входные билеты для наших почетных доноров.

Также действует скидка в бассейн Юбилейный и муниципальные кинотеатры. Акцию инициировали молодежная палата при Улан-Удэнского горсовете.

«У нас сегодня около 30 заявок в медицинские организации. Это наш перинатальный центр, а также детские учреждения – Детская республиканская клиническая больница, онкогематологическое отделение. На сегодня у нас в республике около 7 тысяч доноров, которые выполняют около 15 тысяч донаций в год. Не сказать, что каждый приходит и два раза в год сдает, но есть доноры, которые приходят постоянно. В последние годы мы видим увеличение количества первичных доноров. Недавно мы определяли портрет донора – это работающий мужчина в возрасте 30-39 лет»,

- рассказала главный врач республиканской станции переливания крови.



Как добавила врач, в станции нужна кровь абсолютно всех групп, но на сегодняшний день есть особенная потребность в 1 группе крови, 3 положительной и во всех отрицательных группах.Фото: Улан-Удэнский городской Совет депутатов