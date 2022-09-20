Общество 20.09.2022 в 17:26

В Улан-Удэ депутат горсовета сдал донорскую кровь

Василий Цыремпилов: «Теперь есть цель – стать почетным донором»
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ депутат горсовета сдал донорскую кровь

В 2022 году Служба крови Бурятии присоединилась к Всероссийской акции под названием «Культурный код донора» в рамках года культурного наследия народов России. В акции принял участие депутат Улан-Удэнского городского Совета Василий Цыремпилов. Сегодня утром он пришел сдать кровь в ГБУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови МЗ РБ».


«Услышал, что идет акция, и решил к ней присоединиться, потому что понимаю, какая высокая потребность в наших больницах. Ведь, это не секрет, что есть необходимость во всех группах крови. Вот моя - 1 положительная группа крови. Думаю, поможет всем тем, кто в ней нуждается. Теперь есть цель – стать почетным донором. Какую помощь мы можем оказать? Конечно, регулярно сдавать кровь и призывать всех наших граждан поддерживать службу донорства и сдавать кровь. Это занимает не так много времени – всего лишь полчаса - и вы можете спасти много жизней. Уважаемые жители республики, города Улан-Удэ, приходите в службу донорства и обязательно сдавайте кровь, будем поддерживать друг друга», 

- высказался Василий Цыремпилов.
 


Как объяснила главный врач медучреждения Марина Бутуханова, донорская кровь разделяется на ее компоненты – эритроциты, тромбоциты и плазму. Поэтому принято говорить, что один донор спасает сразу трех людей.

«Целых три компонента можно получить из одной донации крови и спасти три жизни. Еще, мы говорим о том, что донорство должно быть регулярным – то есть, не только один раз пришел, сдал и забыл. Именно регулярное донорство считается во всем мире безопасным. У нас не только регулярное донорство, но и безвозмездное – то есть доноры не имеют материальной заинтересованности за свою донацию, а когда человек не имеет таковой, он от чистого сердца хочет помочь тому человеку, которого он даже не знает»,

 - считает Марина Бутуханова.  



Бурятия – один из восьми регионов, который вошел в акцию «Культурный код донора». В ее рамках доноров знакомят с культурой разных народов России, с их культурным наследием. Отметим, в Бурятии представители Национального музея республики предоставили бесплатные входные билеты для наших почетных доноров.

Также действует скидка в бассейн Юбилейный и муниципальные кинотеатры. Акцию инициировали молодежная палата при Улан-Удэнского горсовете.

 «У нас сегодня около 30 заявок в медицинские организации. Это наш перинатальный центр, а также детские учреждения – Детская республиканская клиническая больница, онкогематологическое отделение. На сегодня у нас в республике около 7 тысяч доноров, которые выполняют около 15 тысяч донаций в год. Не сказать, что каждый приходит и два раза в год сдает, но есть доноры, которые приходят постоянно. В последние годы мы видим увеличение количества первичных доноров. Недавно мы определяли портрет донора – это работающий мужчина в возрасте 30-39 лет»,

 - рассказала главный врач республиканской станции переливания крови.

Как добавила врач, в станции нужна кровь абсолютно всех групп, но на сегодняшний день есть особенная потребность в 1 группе крови, 3 положительной и во всех отрицательных группах.

Фото: Улан-Удэнский городской Совет депутатов
Теги
донорство доноры кровь станция переливания крови

Все новости

В Бурятии растет погрузка на ВСЖД
20.09.2022 в 18:15
В Улан-Удэ депутат горсовета сдал донорскую кровь
20.09.2022 в 17:26
В Улан-Удэ подрядчика заставили переделывать отремонтированную дорогу
20.09.2022 в 17:17
Житель Улан-Удэ в ответ на обвинение в краже ударил родственника ножом
20.09.2022 в 16:45
В Бурятии началась подготовка к пожароопасному сезону будущего года
20.09.2022 в 16:41
В Русском драмтеатре завершается ремонт и оснащение новой подсветкой
20.09.2022 в 16:08
В Бурятии ждут реальной осени со снегом
20.09.2022 в 15:58
Tele2 добавила в тарифы для корпоративных клиентов возможность запустить рекламу через Яндекс Бизнес
20.09.2022 в 15:55
В Бурятии в два раза увеличили вознаграждение за сданное оружие
20.09.2022 в 15:41
В Бурятии востребована «горячая линия» по специальной военной операции
20.09.2022 в 15:16
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 сентября

Читайте также
В Бурятии растет погрузка на ВСЖД
В августе погружено более 1 млн тонн различных грузов - на 37,6% больше показателей прошлого года
20.09.2022 в 18:15
В Улан-Удэ подрядчика заставили переделывать отремонтированную дорогу
Новый асфальт на улицах Кошевого и Шевцовой не прошел контроль качества
20.09.2022 в 17:17
В Бурятии началась подготовка к пожароопасному сезону будущего года
Пожарным и муниципалитетам поручено оценить уборку мусора и сухой травы вдоль заборов и дорог
20.09.2022 в 16:41
В Русском драмтеатре завершается ремонт и оснащение новой подсветкой
На обновление здания из бюджета выделили 18 миллионов рублей
20.09.2022 в 16:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru