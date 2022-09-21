Жители Бурятии стали закупать недорогие дрова у иркутян

Начало отопительного сезона вызвало интерес к стоимости дров, которая и не думает останавливаться в своем росте. Так, цены на рынке Бурятии на древесину для отопления жилищ за последние три года выросли почти в два раза. Это вынудило потребителей республики переключить свое внимание на рынок соседней Иркутской области, где дрова значительно дешевле.Уже сегодня жители Кабанского района значительную часть дров покупают в Иркутской области. Есть примеры, когда дрова довозят до Улан-Удэ с попутным грузом. Такой ход конем выглядит слишком странным, учитывая стоимость поездки, однако выгода, по мнению многих, все-таки есть.На уличных рынках Улан-Удэ стоимость одного кубометра дров в сентябре выросла до 2200 рублей. Напомним, что еще три года назад она составляла в среднем около 1200 рублей за куб. У столь беспрецедентного роста на дрова есть несколько причин. В Бурятии это связано с дефицитом предложения на рынке в связи с борьбой с незаконными рубками. Многие лесозаготовители из-за этого сократили работу или вовсе ушли из леса. А оставшиеся завышают цены.Также сказался и рост стоимости топлива для доставки дров, и истощение лесного фонда в 200-километровом радиусе от Улан-Удэ, одного из основных потребителей дров в Бурятии.- В АУ РБ «Байкальский лесхоз» еще пару лет назад стоимость 20 кубометров дровяного леса на корню составляла 2 тыс. рублей, и была очередь. А когда стоимость леса подняли до 7 тыс. рублей, это привело к огромному росту себестоимости, ведь все эти кубометры надо спилить, погрузить, вывезти и продать. Вот и получается, что цена одного кубометра дров на рынке выросла до столь огромных величин, до 2200 рублей, - говорит предприниматель из Прибайкальского района Алексей Башаров.В результате, по словам предпринимателя, часть лесозаготовителей перешла на нелегальные рубки под видом легальных. То есть оформляют деляну на 20 кубов дров и под них пилят в десять раз больше. А ведь деньги за отвод делян, если бы цены на них были разумными, могли идти в лесхозы. Но желание взять побольше приводит к тому, что «ранее сгоревший и годный только на дрова лес уже упал и сгнивает без толку».Предприниматель говорит, что даже с учетом нелегальных рубок дровяной древесины объемы значительно упали.- Многие заготовители поставили свою технику на прикол либо продали и уехали на вахты в северные регионы. Работать в тайге просто некому, - отмечает Алексей Башаров.В результате жители Улан-Удэ столкнулись с дефицитом предложения и ростом цен на дрова. В более выгодном положении оказались жители Кабанского района, граничащего с Иркутской областью. Как оказалось, у соседей стоимость дров для отопления как минимум на 30% дешевле, чем в Бурятии.- В Иркутской области электроэнергия в три раза дешевле, чем у нас, и почти все жители домов обогреваются электричеством, и это выгоднее дров и угля. Единственное, что сдерживает от полного отказа от древесного топлива, это камины, бани. Да и не везде электросети могут выдержать повышенной нагрузки на них, - отмечают эксперты.При этом объем добычи древесины в Иркутской области намного выше и низкосортного леса, годного на дрова, там гораздо больше. Неудивительно, что в Байкальске Иркутской области дрова продаются за 1200 - 1500 рублей за куб, а в Кабанском районе - уже за 2000 рублей. И население Кабанского района, учитывая хорошее транспортное сообщение, активно переходит на иркутские дрова.Между тем мэрия Улан-Удэ накануне холодов посоветовала жителям города «заранее заготовить дрова на отопительный сезон, чтобы приобрести их по низкой стоимости».Как отметили в мэрии, «цена на дрова обычно повышается с приходом холодов в связи с малым количеством предложений на рынке из-за начала отопительного сезона и высоким спросом». Также чиновники порекомендовали горожанам обратиться в МБУ «Городское лесничество», которое «организовывает выезд в лес граждан для сбора валежника».Однако в лесничестве «Номер один» сообщили, что выезд желающих за валежником пока невозможен «в связи с закрытием свободного доступа граждан в лес из-за противопожарных ограничений».Фото: «Номер один»