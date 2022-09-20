Общество 20.09.2022 в 18:15

В Бурятии растет погрузка на ВСЖД

В августе погружено более 1 млн тонн различных грузов - на 37,6% больше показателей прошлого года
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Текст: Номер один
В Бурятии растет погрузка на ВСЖД
В августе 2022 года на Восточно-Сибирской железной дороге в  Бурятии погружено более 1 млн тонн различных грузов, что на 37,6% выше показателя за аналогичный период 2021 года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

За восемь месяцев погрузка в регионе достигла  9 млн тонн, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-августе 2022 года погружено:  каменного угля – 7,9 млн тонн (на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года); огнеупоров – 122 тыс тонн (рост в 1,5 раза); промышленного сырья – 47,2 тыс тонн (рост в 1,7 раза);  метизов – 13,9 тыс тонн (+10,1%); металлических конструкций – 2,6 тыс тонн (рост в 1,8 раза); машин, станков и двигателей – 2,5 тыс тонн (+17,8%); остальных и сборных грузов – 5,4 тыс тонн (рост в 3,2 раза).

Снижение погрузки коснулось лома черных металлов – 39 тыс тонн (-25,5%) и  зерна – 1,6 тыс тонн (-37,2%).

Фото: company.rzd.ru
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