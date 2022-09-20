В Бурятии растет погрузка на ВСЖД

В августе 2022 года на Восточно-Сибирской железной дороге в Бурятии погружено более 1 млн тонн различных грузов, что на 37,6% выше показателя за аналогичный период 2021 года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.За восемь месяцев погрузка в регионе достигла 9 млн тонн, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.В январе-августе 2022 года погружено: каменного угля – 7,9 млн тонн (на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года); огнеупоров – 122 тыс тонн (рост в 1,5 раза); промышленного сырья – 47,2 тыс тонн (рост в 1,7 раза); метизов – 13,9 тыс тонн (+10,1%); металлических конструкций – 2,6 тыс тонн (рост в 1,8 раза); машин, станков и двигателей – 2,5 тыс тонн (+17,8%); остальных и сборных грузов – 5,4 тыс тонн (рост в 3,2 раза).Снижение погрузки коснулось лома черных металлов – 39 тыс тонн (-25,5%) и зерна – 1,6 тыс тонн (-37,2%).Фото: company.rzd.ru