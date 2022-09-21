Общество 21.09.2022 в 09:41

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Баргузинском районе Бурятии

Эпицентр находился в 7 км юго-западнее от села Улюн, информация о пострадавших и разрушениях не поступала
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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Баргузинском районе Бурятии
В Бурятии сегодня в 06:49 (мест) произошло землетрясение в Баргузинском районе. Магнитуда составила составила 4,1. Эпицентр находился в 7 километрах юго-западнее от села. Улюн Баргузинского района, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
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По данным единых дежурно-диспетчерских служб, слабые толчки (до 3 баллов) ощущались на территории Баргузинского района в пяти населенных пунктах: Баргузин, Сухая, Нестериха, Суво, Улюн.

Информация о пострадавших и разрушениях в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Бурятии не поступала. Для обследования территорий задействованы три рабочие группы.

Фото: pixabay.com
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стихия землетрясение Бурятия

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