Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Баргузинском районе Бурятии

В Бурятии сегодня в 06:49 (мест) произошло землетрясение в Баргузинском районе. Магнитуда составила составила 4,1. Эпицентр находился в 7 километрах юго-западнее от села. Улюн Баргузинского района, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.По данным единых дежурно-диспетчерских служб, слабые толчки (до 3 баллов) ощущались на территории Баргузинского района в пяти населенных пунктах: Баргузин, Сухая, Нестериха, Суво, Улюн.Информация о пострадавших и разрушениях в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Бурятии не поступала. Для обследования территорий задействованы три рабочие группы.Фото: pixabay.com