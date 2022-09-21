Омулевое чудо

Запрещенный к вылову омуль сам запрыгивает в кузовы и багажники автомобилистов, которые потом не находят слов для того, чтобы объяснить это остановившим их силовикам.Операция «Путина», цель которой поймать добытчиков рыбы с поличным, выявила немалое количество тех, кто стал жертвой случайно сложившихся обстоятельств. Причем наибольшее количество среди них составляют нашедшие рыбу на обочине дороги.Например, на 324-м километре автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором нашли 12 килограммов незаконно добытой рыбы. В селе Тресково Кабанского района автоинспекторы остановили автомобиль под управлением 21-летней жительницы Селенгинска. В иномарке полицейские обнаружили более 16 килограммов омуля. И это лишь пара случаев.Вывод из этого очевиден: в Бурятии действует банда браконьеров, которые ловят омуль для удовольствия, а потом не знают, куда его девать. И оставляют на обочинах, в кустах и прочих местах, где рыбу находят законопослушные, но домовитые (не пропадать же добру!) люди.Правда полицейские в такие рассказы почему-то не верят и оформляют находчивых граждан по полной программе.