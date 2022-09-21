Общество 21.09.2022 в 10:11

Омулевое чудо

Полицейские стали все чаще фиксировать необъяснимые паранормальные явления
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Текст: Номер один
Омулевое чудо
Запрещенный к вылову омуль сам запрыгивает в кузовы и багажники автомобилистов, которые потом не находят слов для того, чтобы объяснить это остановившим их силовикам.

Операция «Путина», цель которой  поймать добытчиков рыбы с поличным, выявила немалое количество тех, кто стал жертвой случайно сложившихся обстоятельств. Причем  наибольшее количество среди них составляют   нашедшие рыбу на обочине дороги.

Например, на 324-м километре автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором нашли 12 килограммов незаконно добытой рыбы. В селе Тресково Кабанского района автоинспекторы остановили автомобиль под управлением 21-летней жительницы Селенгинска. В иномарке полицейские обнаружили более 16 килограммов омуля. И это лишь пара случаев.

Вывод из этого очевиден: в Бурятии действует банда браконьеров, которые ловят омуль для удовольствия, а потом не знают, куда его девать. И оставляют на обочинах, в кустах и прочих местах, где рыбу находят законопослушные, но домовитые (не пропадать же добру!) люди.

Правда полицейские в такие рассказы почему-то не верят и оформляют находчивых граждан по полной программе.
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