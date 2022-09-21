В улан-удэнском сквере появились медведи

В Улан-Удэ в сквере «Зодчий» строители завершили установку топиария в виде четырех медведей. Как сообщили в мэрии города, кустарниковые конструкции из искусственной травы предназначены для декора ландшафтного дизайна, украшения зон отдыха и фотосессий.– Необходимо прочнее закрепить конструкции, также досыпать белый камень для ландшафтного дизайна. Уважаемые улан-удэнцы, просим бережно относиться к тому, что создается в городе, – обратился к жителям председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время еженедельной проверки объекта.По поручению комитета подрядчик переделал дизайн скамеек–пергол. Теперь конструкции более безопасны, заменены все деревянные элементы. Всего в сквере «Зодчий» устанавливают 47 скамеек-пергол и скамеек-качелей. Также строители уложили плитку вокруг фонтана, установили оборудование в техническом помещении, подготовили чашу фонтана к монтажу оборудования и т.д.В нижней части сквера сотрудники Комбината по благоустройству обустроили 30 метров ливневой канализации.– Здесь во время дождей вся вода по рельефу стекала вниз, размывала тротуар и уходила на дорогу. Теперь она будет уходить в новую ливневку. Также мы здесь оборудовали поручни и отреставрировали три общественные остановки, – сообщил директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.Также подрядчику поручено тщательно проверить требования доступности безбарьерной среды. Все замечания в ходе рабочих проверок ставятся на контроль.Напомним, масштабная реконструкция сквера «Зодчий» проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего с 2017 года в столице республики благоустроены 10 общественных пространств. В этом году благоустраивают две территории – вокруг Гостиных рядов и сквер «Зодчий». Открытие объектов ожидается уже в конце сентября.Фото: мэрия Улан-Удэ