Общество 21.09.2022 в 10:54

В улан-удэнском сквере появились медведи

Горожан попросили бережно относиться к новым конструкциям
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Текст: Константин Воронов
В улан-удэнском сквере появились медведи
В Улан-Удэ в сквере «Зодчий» строители завершили установку топиария в виде четырех медведей. Как сообщили в мэрии города, кустарниковые конструкции из искусственной травы предназначены для декора ландшафтного дизайна, украшения зон отдыха и фотосессий.

– Необходимо прочнее закрепить конструкции, также досыпать белый камень для ландшафтного дизайна. Уважаемые улан-удэнцы, просим бережно относиться к тому, что создается в городе, – обратился к жителям председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время еженедельной проверки объекта.

По поручению комитета подрядчик переделал дизайн скамеек–пергол. Теперь конструкции более безопасны, заменены все деревянные элементы. Всего в сквере «Зодчий» устанавливают 47 скамеек-пергол и скамеек-качелей. Также строители уложили плитку вокруг фонтана, установили оборудование в техническом помещении, подготовили чашу фонтана к монтажу оборудования и т.д.

В нижней части сквера сотрудники Комбината по благоустройству обустроили 30 метров ливневой канализации.

– Здесь во время дождей вся вода по рельефу стекала вниз, размывала тротуар и уходила на дорогу. Теперь она будет уходить в новую ливневку. Также мы здесь оборудовали поручни и отреставрировали три общественные остановки, – сообщил директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.

Также подрядчику поручено тщательно проверить требования доступности безбарьерной среды. Все замечания в ходе рабочих проверок ставятся на контроль.

Напомним, масштабная реконструкция сквера «Зодчий» проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего с 2017 года в столице республики благоустроены 10 общественных пространств. В этом году благоустраивают две территории – вокруг Гостиных рядов и сквер «Зодчий». Открытие объектов ожидается уже в конце сентября.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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