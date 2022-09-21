В Национальной библиотеке Бурятии откроется XXVII Книжный салон

Тринадцатый ежегодный книжный салон открывается завтра в Улан-Удэ. Крупнейшая книжная ярмарка пройдёт с 22 по 23 сентября в обновленном здании Национальной библиотеки Бурятии, сообщили в минкультуры республики.«В этом году организаторами намечена обширная и разнообразная программа: состоится книжная выставка-ярмарка с участием ведущих издательств и издателей, писательских организаций. Пройдут традиционные встречи с писателями, презентации новых книжных проектов, изданий. Посетители Книжного салона увидят выступления хореографических и вокальных коллективов и музыкантов. Состоится торжественная церемония награждения по итогам республиканского конкурса «Книга года Республики Бурятия-2022», - рассказала министр культуры республики Соелма Дагаева.Директор Национальной библиотеки Бурятии Людмила Гармаева подробно рассказала о программе Книжного салона.«Пройдут творческие встречи с известными и начинающими писателями, поэтами, драматургами, учеными и известными людьми. О своих новых книгах и творческих планах расскажут Алексей Гатапов, Есугей Сындуев, Александр Махачкеев, Ирина Богомолова, Амгалан Жамсоев, Соелма Дагбаева, Сэсэг Бадмаева, Александр Бузин, Эрдэм Гомбоев и многие другие деятели литературы и искусства», - поделилась Людмила Гармаева.В рамках ежегодной книжной ярмарки состоятся творческие вечера, встречи с писателями, а также блиц-презентации новых изданий. К 85-летию со дня рождения Кима Балкова, прославленного прозаика, состоится творческий вечер. Его посетит дочь писателя Елена Кимовна, которая живет в Иркутске. Состоится творческий вечер к 90-летию со дня рождения бурятского прозаика, поэта и драматурга Цырена Галанова. В творческом вечере примут участие родные, близкие и друзья писателя, делегация из Кижингинского района, а также известные писатели, литературоведы, деятели культуры и искусства Бурятии.Также на Книжном салоне пройдёт встреча с молодым писателем и сценаристом Александром Бузиным. В этом году состоялась премьера мистического триллера «Ночной режим» (18+) с Павлом Табаковым и Андреем Мерзликиным в главных ролях. Соавтором сценария стал наш земляк, сценарист из Бурятии Александр Бузин. В рамках встречи с модельером и директором Академии дизайна и моды «Алан Гуа» Раджаной Будаевой будет организован показ авторских коллекций современных стилизованных костюмов народов Бурятии.Для детей и молодёжи будут организованы тематические площадки, состоится литературный квест «Детективный этюд» (16+), посетить который можно будет по «Пушкинской карте», а также пройдут викторины и интересные конкурсы.Основатель студии «Латино Байкал» Тумэн Ринчинов проведет открытый урок по доминиканскому танцу бачата (18+), билеты доступны в том числе по программе «Пушкинская карта». На мероприятии будет действовать игротека от магазина настольных игр «Знаем играем».Фото: minkultrb.ru