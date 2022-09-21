Житель Бурятии выплатил долг по алиментам после ареста авто

Два года и всего три дня понадобилось жителю Джидинского района Бурятии, чтобы оплатить долг по алиментам на содержание своей дочери, сообщили в республиканском управлении ФССП.Особого энтузиазма поддерживать своего ребенка отец не высказывал. Почти за два года при нерегулярных выплатах он накопил долг в размере более 60 тысяч рублей. Дело дошло вплоть до того, что пришлось делать экспертизу ДНК, доказывающую отцовство должника.Судебный пристав-исполнитель Джидинского районного УФССП по Республике Бурятия выносил постановления на взыскание денежных средств с банковских счетов должника, запрет на регистрационные действия с имуществом, проводил беседы, привлекал к административной ответственности. Но самым действенным оказался арест автомобиля.«Судебный пристав-исполнитель выяснил, что в собственности у гражданина есть автомобиль марки Toyota. Чтобы побудить мужчину перечислить деньги, сотрудник наложил арест на транспортное средство и разъяснил ему, что если он не погасит задолженность, то арестованное имущество будет передано на реализацию. В кратчайшие сроки должник нашел деньги и выплатил весь долг»,- прокомментировал ход исполнительного производства заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии Константин Щукин.bay.com