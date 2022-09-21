Общество 21.09.2022 в 11:41
Житель Бурятии выплатил долг по алиментам после ареста авто
Два года, три дня и тест ДНК понадобились мужчине, чтобы признать долг перед дочкой
Текст: Номер один
Два года и всего три дня понадобилось жителю Джидинского района Бурятии, чтобы оплатить долг по алиментам на содержание своей дочери, сообщили в республиканском управлении ФССП.
Особого энтузиазма поддерживать своего ребенка отец не высказывал. Почти за два года при нерегулярных выплатах он накопил долг в размере более 60 тысяч рублей. Дело дошло вплоть до того, что пришлось делать экспертизу ДНК, доказывающую отцовство должника.
Судебный пристав-исполнитель Джидинского районного УФССП по Республике Бурятия выносил постановления на взыскание денежных средств с банковских счетов должника, запрет на регистрационные действия с имуществом, проводил беседы, привлекал к административной ответственности. Но самым действенным оказался арест автомобиля.
«Судебный пристав-исполнитель выяснил, что в собственности у гражданина есть автомобиль марки Toyota. Чтобы побудить мужчину перечислить деньги, сотрудник наложил арест на транспортное средство и разъяснил ему, что если он не погасит задолженность, то арестованное имущество будет передано на реализацию. В кратчайшие сроки должник нашел деньги и выплатил весь долг»,- прокомментировал ход исполнительного производства заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии Константин Щукин.
bay.com
Особого энтузиазма поддерживать своего ребенка отец не высказывал. Почти за два года при нерегулярных выплатах он накопил долг в размере более 60 тысяч рублей. Дело дошло вплоть до того, что пришлось делать экспертизу ДНК, доказывающую отцовство должника.
Судебный пристав-исполнитель Джидинского районного УФССП по Республике Бурятия выносил постановления на взыскание денежных средств с банковских счетов должника, запрет на регистрационные действия с имуществом, проводил беседы, привлекал к административной ответственности. Но самым действенным оказался арест автомобиля.
«Судебный пристав-исполнитель выяснил, что в собственности у гражданина есть автомобиль марки Toyota. Чтобы побудить мужчину перечислить деньги, сотрудник наложил арест на транспортное средство и разъяснил ему, что если он не погасит задолженность, то арестованное имущество будет передано на реализацию. В кратчайшие сроки должник нашел деньги и выплатил весь долг»,- прокомментировал ход исполнительного производства заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии Константин Щукин.
bay.com