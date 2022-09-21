Общество 21.09.2022 в 11:41

Житель Бурятии выплатил долг по алиментам после ареста авто

Два года, три дня и тест ДНК понадобились мужчине, чтобы признать долг перед дочкой
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Текст: Номер один
Житель Бурятии выплатил долг по алиментам после ареста авто
Два года и всего три дня понадобилось жителю Джидинского района Бурятии, чтобы оплатить долг по алиментам на содержание своей дочери, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Особого энтузиазма поддерживать своего ребенка отец не высказывал. Почти за два года при нерегулярных выплатах он накопил долг в размере более 60 тысяч рублей. Дело дошло вплоть до того, что пришлось делать экспертизу ДНК, доказывающую отцовство должника.

Судебный пристав-исполнитель Джидинского районного УФССП по Республике Бурятия выносил постановления на взыскание денежных средств с банковских счетов должника, запрет на регистрационные действия с имуществом, проводил беседы, привлекал к административной ответственности. Но самым действенным оказался арест автомобиля.

«Судебный пристав-исполнитель выяснил, что в собственности у гражданина есть автомобиль марки Toyota. Чтобы побудить мужчину перечислить деньги, сотрудник наложил арест на транспортное средство и разъяснил ему, что если он не погасит задолженность, то арестованное имущество будет передано на реализацию. В кратчайшие сроки должник нашел деньги и выплатил весь долг»,- прокомментировал ход исполнительного производства заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии Константин Щукин.
bay.com
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