Общество 21.09.2022 в 12:29

В Улан-Удэ полицейские быстро раскрыли кражу кошелька из аптеки

Воровка мотивировала похищение желанием помочь знакомой, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ полицейские быстро раскрыли кражу кошелька из аптеки
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемую в краже кошелька с деньгами из аптеки, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Утром 20 сентября 46-летняя жительница Прибайкальского района, находясь в помещении аптеки на улице Гагарина, с прилавка похитила кошелек с денежными средствами в размере 26 тысяч рублей и банковскими картами. Имущество забыла одна из покупательниц.  

В течение нескольких часов подозреваемая была задержана оперативником. Этому, в том числе, способствовали записи с камеры видеонаблюдения в аптечном учреждении.

Воровкой оказалась жительница Прибайкальского района, трудоустроенная в Улан-Удэ. По словам сельчанки, кошелек с деньгами она похитила, чтобы помочь знакомой, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Ранее гражданка не судима. Возбуждено уголовное. Ведется следствие.

Фото: «Номер один»
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преступность кража задержание

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