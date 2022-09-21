Общество 21.09.2022 в 12:29
В Улан-Удэ полицейские быстро раскрыли кражу кошелька из аптеки
Воровка мотивировала похищение желанием помочь знакомой, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемую в краже кошелька с деньгами из аптеки, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Утром 20 сентября 46-летняя жительница Прибайкальского района, находясь в помещении аптеки на улице Гагарина, с прилавка похитила кошелек с денежными средствами в размере 26 тысяч рублей и банковскими картами. Имущество забыла одна из покупательниц.
В течение нескольких часов подозреваемая была задержана оперативником. Этому, в том числе, способствовали записи с камеры видеонаблюдения в аптечном учреждении.
Воровкой оказалась жительница Прибайкальского района, трудоустроенная в Улан-Удэ. По словам сельчанки, кошелек с деньгами она похитила, чтобы помочь знакомой, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Ранее гражданка не судима. Возбуждено уголовное. Ведется следствие.
Фото: «Номер один»
Утром 20 сентября 46-летняя жительница Прибайкальского района, находясь в помещении аптеки на улице Гагарина, с прилавка похитила кошелек с денежными средствами в размере 26 тысяч рублей и банковскими картами. Имущество забыла одна из покупательниц.
В течение нескольких часов подозреваемая была задержана оперативником. Этому, в том числе, способствовали записи с камеры видеонаблюдения в аптечном учреждении.
Воровкой оказалась жительница Прибайкальского района, трудоустроенная в Улан-Удэ. По словам сельчанки, кошелек с деньгами она похитила, чтобы помочь знакомой, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Ранее гражданка не судима. Возбуждено уголовное. Ведется следствие.
Фото: «Номер один»
Тегипреступность кража задержание