Общество 21.09.2022 в 12:58

В Бурятии из-за непотушенного окурка сгорели дом и надворные постройки сельчанина

Хозяин дома и два его приятеля самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных в безопасное место


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В Бурятии из-за непотушенного окурка сгорели дом и надворные постройки сельчанина
В Бурятии ночью 20 сентября на пульт пожарной охраны поступила  информация о возгорании дома по улице Октябрьская села Ильинка Прибайкальского района. О возгорании известил сосед, который увидел пламя в окне соседнего дома. На место происшествия отправились боевые расчеты пожарной части №37 восьмого Прибайкальского отряда ГПС РБ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Когда пожарные прибыли на место, огнем были охвачены деревянные дом, пристрой и стайка. Пожарные ликвидировали открытый огонь менее чем за 10 минут. Всего на месте работали 6 пожарных и 3 пожарные автоцистерны.

В результате пожара огнем уничтожены: дом и надворные постройки на площади 59 квадратных метров. Пострадавших нет. Хозяин дома и два его приятеля самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных в безопасное место.

По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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