В Бурятии из-за непотушенного окурка сгорели дом и надворные постройки сельчанина

В Бурятии ночью 20 сентября на пульт пожарной охраны поступила информация о возгорании дома по улице Октябрьская села Ильинка Прибайкальского района. О возгорании известил сосед, который увидел пламя в окне соседнего дома. На место происшествия отправились боевые расчеты пожарной части №37 восьмого Прибайкальского отряда ГПС РБ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Когда пожарные прибыли на место, огнем были охвачены деревянные дом, пристрой и стайка. Пожарные ликвидировали открытый огонь менее чем за 10 минут. Всего на месте работали 6 пожарных и 3 пожарные автоцистерны.В результате пожара огнем уничтожены: дом и надворные постройки на площади 59 квадратных метров. Пострадавших нет. Хозяин дома и два его приятеля самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных в безопасное место.По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС