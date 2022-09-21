В Забайкалье прошла тренировка по управлению противовоздушной обороной

Военнослужащие соединений противовоздушной обороны (ПВО) и авиационных частей Восточного военного округа, базирующихся в Забайкальском крае, приняли участие в командно-штабной тренировке по управлению противовоздушной обороной, сообщила пресс-служба ВВО.Зенитчики, специалисты радиотехнических войск отработали совместные действия при авиационном налете условного противника, получении сигнала о нарушении воздушных границ летательным аппаратом.Расчеты средств ПВО осуществили сопровождение условных воздушных целей, выполнили электронные пуски зенитных ракет.В командно-штабной тренировке было задействовано несколько командных пунктов ПВО округа в Забайкалье, средства радиолокационного обнаружения и зенитные ракетные системы С-300ПС.Фото: function.mil.ru