В Бурятии чиновники оригинально решили вопрос с проблемным маршрутом

Минтранс Бурятии в качестве эксперимента решил сократить протяженность маршрута №129 «Сотниково-Улан-Удэ». Ранее местные жители уже неоднократно жаловались, что в пиковые часы на маршруте нарушался интервал движения, в результате автобусы приходится долго ждать.«На основании обращений жителей пригородного поселка Сотниково по несоблюдению расписания движения на маршруте №129 Минтранс Бурятии провел работу с перевозчиком ООО «Бурятия-Маршрут-Авто». Директор организации подтвердил информацию и сослался на столичные «пробки», из-за которых автобусы просто не успевают вовремя вернуться в Сотниково. Изучив и проанализировав информацию, рабочая комиссия приняла решение временно сократить схему движения автобусов. Таким образом, частично исключая места заторов, в частности на улице Трубачеева в Улан-Удэ, и время в пути, интервал движения автобусов должен стабилизироваться», - рассказали в Минтрансе.В министерстве уточнили, что с 26 сентября для части автобусов по данному маршруту сократят движение до остановки «Восточные ворота», часть по-прежнему будет доезжать до остановки «Мелькомбинат». «Такая мера позволит избежать места заторов, в частности на улице Трубачеева, и, соответственно, улучшит качество перевозок по данному маршруту», заявили в Минтрансе.Эксперимент продлиться в течение месяца, по его результатам будет принято окончательное решение. На автобусах будет размещена дополнительная информационная табличка с указанием конечной остановки.Фото: Минтранс Бурятии