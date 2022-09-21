Общество 21.09.2022 в 15:07
Количество рейсов из Улан-Удэ в Улан-Батор вырастет до пяти в неделю
Попасть в Монголию станет ещё проще
Текст: Дмитрий Родионов
С ноября компания «Hunnu Air» увеличит количество авиарейсов с нынешних четырёх рейсов в неделю до пяти. Об этом «Номер один» сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
- Улан-Батор становится восточным хабом для России и даёт возможность россиянам летать по самым разным направлениям - Южная Корея, Япония, Тайланд, чего нет в России на прямых рейсах, - сообщил он.
Как отметил Дмитрий Гармаев, количество прямых рейсов между Улан-Удэ и Улан-Батором будет и дальше увеличиваться.
Фото: «Номер один»
- Улан-Батор становится восточным хабом для России и даёт возможность россиянам летать по самым разным направлениям - Южная Корея, Япония, Тайланд, чего нет в России на прямых рейсах, - сообщил он.
Как отметил Дмитрий Гармаев, количество прямых рейсов между Улан-Удэ и Улан-Батором будет и дальше увеличиваться.
Фото: «Номер один»