Общество 21.09.2022 в 17:04
Монгольский спектакль покажут в Лондоне
Это постановка «Государство без печати», которая с успехом идет в Улан-Баторе
Текст: Номер один
Постановку пьесы «Тамгагуй Тур» («Государство без печати»), написанной народным писателем Монголии, лауреатом Государственной премии Бавуугийн Лхагвасурэном и поставленной режиссером Б.Баатаром, с апреля был показан 117 раз на сцене Государственного академического драматического театра Монголии.
Спектакль, который получил высокую оценку зрителей, будет представлен в Лондоне в рамках празднования 60-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Великобританией в 2023 году, сообщает МОНЦАМЭ.
«Hero Entertainment», посольство Монголии в Великобритании, актриса и продюсер А. Баярцэцэг, продюсерская компания «Мактуб» и британская продюсерская компания «Wild Yak» совместно работают над разработкой плана и маркетинговой стратегии.
«Wild Yak»- опытная продюсерская компания, представляющая произведения зарубежных артистов в известных театрах Лондона и других городов. Продюсеры «Wild Yak» Оливер Кинг, Гай Чепмен и Пол Годфри в августе 2022 года посетили Монголию, для того чтобы посмотреть спектакль «Тамгагуй Тур».
Режиссер Б.Баатар в сентябре этого года работал в Лондоне, посетил театры, где будет показан монгольский спектакль и обсудил план работы с «Wild Yak».
Он также встретился с исследователем Джоном Мэном и драматургом Тимберлейком Вертенбейкером, которые работают над переводом монгольского спектакля на английский язык.
Исследователь Джон Мэн - автор, написавший десятки книг по истории Монголии и ханов Монгольской империи.
Фото: montsame.mn
Спектакль, который получил высокую оценку зрителей, будет представлен в Лондоне в рамках празднования 60-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Великобританией в 2023 году, сообщает МОНЦАМЭ.
«Hero Entertainment», посольство Монголии в Великобритании, актриса и продюсер А. Баярцэцэг, продюсерская компания «Мактуб» и британская продюсерская компания «Wild Yak» совместно работают над разработкой плана и маркетинговой стратегии.
«Wild Yak»- опытная продюсерская компания, представляющая произведения зарубежных артистов в известных театрах Лондона и других городов. Продюсеры «Wild Yak» Оливер Кинг, Гай Чепмен и Пол Годфри в августе 2022 года посетили Монголию, для того чтобы посмотреть спектакль «Тамгагуй Тур».
Режиссер Б.Баатар в сентябре этого года работал в Лондоне, посетил театры, где будет показан монгольский спектакль и обсудил план работы с «Wild Yak».
Он также встретился с исследователем Джоном Мэном и драматургом Тимберлейком Вертенбейкером, которые работают над переводом монгольского спектакля на английский язык.
Исследователь Джон Мэн - автор, написавший десятки книг по истории Монголии и ханов Монгольской империи.
Фото: montsame.mn