Общество 21.09.2022 в 17:04

Монгольский спектакль покажут в Лондоне

Это постановка «Государство без печати», которая с успехом идет в Улан-Баторе
A- A+
Текст: Номер один
Монгольский спектакль покажут в Лондоне
Постановку пьесы «Тамгагуй Тур» («Государство без печати»), написанной народным писателем Монголии, лауреатом Государственной премии Бавуугийн Лхагвасурэном и поставленной режиссером Б.Баатаром, с апреля был показан 117 раз на сцене Государственного академического драматического театра Монголии.

Спектакль, который получил высокую оценку зрителей, будет представлен в Лондоне в рамках празднования 60-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Великобританией в 2023 году, сообщает МОНЦАМЭ.

«Hero Entertainment», посольство Монголии в Великобритании, актриса и продюсер А. Баярцэцэг, продюсерская компания «Мактуб» и британская продюсерская компания «Wild Yak» совместно работают над разработкой плана и маркетинговой стратегии.

«Wild Yak»- опытная продюсерская компания, представляющая произведения зарубежных артистов в известных театрах Лондона и других городов. Продюсеры «Wild Yak» Оливер Кинг, Гай Чепмен и Пол Годфри в августе 2022 года посетили Монголию, для того чтобы посмотреть спектакль «Тамгагуй Тур».

Режиссер Б.Баатар в сентябре этого года работал в Лондоне, посетил театры, где будет показан монгольский спектакль и обсудил план работы с «Wild Yak».

Он также встретился с исследователем Джоном Мэном и драматургом Тимберлейком Вертенбейкером, которые работают над переводом монгольского спектакля на английский язык.

Исследователь Джон Мэн - автор, написавший десятки книг по истории Монголии и ханов Монгольской империи.

Фото: montsame.mn
Теги
театр Монголия Лондон

Все новости

Монгольский спектакль покажут в Лондоне
21.09.2022 в 17:04
Эксперты назвали самые популярные детские гаджеты в этом сезоне
21.09.2022 в 16:52
Глава Бурятии отправил правительство в отставку
21.09.2022 в 16:42
В Улан-Удэ шквалистый ветер сдул часть крыши роддома
21.09.2022 в 15:55
Спикер Хурала поздравил Алексея Цыденова с вступлением в должность главы Бурятии
21.09.2022 в 15:16
В Бурятии осуждены члены ОПГ «черных» лесорубов
21.09.2022 в 15:15
Количество рейсов из Улан-Удэ в Улан-Батор вырастет до пяти в неделю
21.09.2022 в 15:07
В России объявлена частичная мобилизация
21.09.2022 в 14:31
В Бурятии чиновники оригинально решили вопрос с проблемным маршрутом
21.09.2022 в 14:15
В Забайкалье прошла тренировка по управлению противовоздушной обороной
21.09.2022 в 13:22
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 сентября

Читайте также
В Бурятии осуждены члены ОПГ «черных» лесорубов
Они совершили незаконные рубки леса на сумму 9,8 млн рублей
21.09.2022 в 15:15
Количество рейсов из Улан-Удэ в Улан-Батор вырастет до пяти в неделю
Попасть в Монголию станет ещё проще
21.09.2022 в 15:07
В Бурятии чиновники оригинально решили вопрос с проблемным маршрутом
Вместо увеличения количества автобусов решено сократить длину маршрута
21.09.2022 в 14:15
В Забайкалье прошла тренировка по управлению противовоздушной обороной
Зенитчики, специалисты радиотехнических войск отработали действия при авианалете условного противника
21.09.2022 в 13:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru