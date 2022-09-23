В Бурятии с прилавков исчезает элитный алкоголь

В Бурятии многие европейские бренды уже практически исчезли с прилавков. Речь идет даже о пунктах Duty Free. И сегодня тот же ирландский виски любители импортного алкоголя заказывают... в Монголии. Возникло даже подзабытое выражение: «достали по блату».





После резкого обострения геополитической обстановки весной этого года и введения западных санкций крупнейшие производители импортного алкоголя ограничили отгрузки в Россию. А некоторые западные алкогольные заводы вообще полностью изолировали РФ от мировых алкогольных брендов.В итоге в I полугодии импорт крепкого алкоголя в Россию сократился на 35%. На 48,4% упал импорт виски, на 41,7% — водки, на 36,6% — ликера. По оценкам Алкогольной сибирской группы, с российского рынка к концу года может уйти 70% импортного виски.С исчерпанием старых запасов с российских прилавков могут пропасть Moёt, Finlandia, Jonnie Walker, Jack Daniel’s, Hennessy, а также ряд марок импортного пива.В условиях дефицита качественной западной продукции крупные российские импортеры алкоголя, не желая терять прибыль, попытались пролоббировать в правительстве РФ такую лазейку, как модный теперь «параллельный импорт». Иначе говоря, возможность без согласия правообладателей получить право провозить через российскую таможню закупленные в частном порядке партии импортного алкоголя.Однако, как сообщает «Интерфакс», минфин РФ выступил против легализации параллельного импорта алкоголя. Как отмечает ведомство, при поставках без разрешения правообладателя очень сложно отличить подделки от оригинального товара, что «существенно увеличит риски ввоза контрафакта». Иначе говоря, чиновники посчитали, что российские алкогольные импортеры по схемам параллельного импорта могут завезти поддельную и опасную для граждан бурду.В Бурятии запрет от минфина восприняли в целом с пониманием.- Это отличная новость для всех поборников здорового образа жизни, поддерживаю любые ограничения по алкоголю, которые снизят алкоголизацию населения Бурятии, но я считаю их половинчатыми, поскольку поступление своего, российского, суррогатного и некачественного алкоголя в Бурятии все так же не прекращается, - говорит председатель общественной организации «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов.Экономист Анатолий Думнов полагает, что минфин РФ меньше всего озабочен здоровьем населения.- На дворе экономический кризис, налоговые сборы падают, и на первый план выходят вопросы администрирования алкогольных акцизов, - говорит он. - С российскими алкогольными заводами это легче делать, чем по «левому» импорту. В этих условиях они как бы хотят поддержать местные водочные заводы. А непосредственно качество продукции может отходить на задний план.Добавим, что в целом западная продукция соответствовала жестким мировым стандартам по качеству. Теперь же употребляющему населению придется переходить на более «либеральную» по качеству водку, шампанское, медовуху, самогон... Хорошо, если не на «боярышник».Между тем, по данным министерства промышленности и торговли РБ, официальный объем реализации алкогольной продукции в Бурятии на душу населения за I квартал 2022 года снизился на 10% и составил 1,15 литра в пересчете на абсолютный алкоголь (с учетом пива). Это одновременно означает и снижение поступления акцизов от алкоголя.Кстати, вопрос фальсификата тоже не снят с повестки дня - если спрос на западный алкоголь останется высоким, то удовлетворить его вполне могут и «умельцы» из гаражей. Уж разводить, подмешивать, изготовлять поддельные бутылки, этикетки и содержимое у нас давно научились.Фото: «Номер один»