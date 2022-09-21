Общество 21.09.2022 в 17:51

В Бурятии из-за сильного ветра пострадали крыши двух зданий (обновлено в 17:51 мест)

Кроме перинатального центра в Улан-Удэ пострадал Дом культуры в Ильке
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Текст: Номер один
В Бурятии из-за сильного ветра пострадали крыши двух зданий (обновлено в 17:51 мест)
В Бурятии сегодня днем в результате порывов ветра частично сорваны крыши двух зданий. Как информировал «Номер один», в Улан-Удэ повреждена крыша Республиканского перинатального центра на площади 320 кв метров, а в поселке Илька Заиграевского района повреждена крыша Дома культуры на площади 370 кв метров, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительной информации, пострадавших среди населения нет. На месте работают оперативные группы администрации Заиграевского района и Октябрьского района Улан-Удэ, оперативная группа Главного управления МЧС России по Бурятии, а так же спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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инцидент стихия ветер крыши

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