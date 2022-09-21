Общество 21.09.2022 в 19:57

В Улан-Удэ осудили ревнивца, который избил и порезал сожительницу

Потерпевшую госпитализировали, однако женщина скончалась от причиненных повреждений

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В Улан-Удэ осудили ревнивца, который избил и порезал сожительницу
В Улан-Удэ суд счел достаточными доказательства следствия для вынесения приговора 33-летнему местному жителю, который из ревности избил сожительницу до смерти. Он признан виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.              

Следствием и судом установлено, что подсудимый проживал с сожительницей в квартире одного из домов в 115-м микрорайоне  Улан-Удэ. Весной, 19 апреля нынешнего года, он ушел с работы раньше обычного, употребил спиртное, после чего вернулся домой, где застал сожительницу с незнакомым мужчиной.

Из ревности обвиняемый стал избивать незнакомца. Тот смог быстро одеться и покинуть квартиру. Тогда подсудимый стал избивать женщину, нанеся ей множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела. Затем он схватил нож, стал срезать потерпевшей волосы, причинив глубокие порезы головы, из которых открылось обильное кровотечение. После этого он вызвал скорую медицинскую помощь.

Потерпевшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась от причиненных повреждений.    

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Фото: pixabay.com
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преступность убийство приговор

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