Общество 22.09.2022 в 07:52
Глава Бурятии разъяснил ситуацию с вручением повесток по частичной мобилизации
По словам Цыденова, их начали вручать 21 сентября после 20-00
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с обращением к жителям республики, в котором разъяснил ситуацию с вручением повесток по частичной мобилизации, объявленной вчера президентом России. Публикуем текст обращения полностью.
Дорогие земляки!
Президентом объявлена частичная мобилизация. Это значит, что призыв в армию будет уже не только добровольцев, но и в рамках мобилизационного задания. Пусть частичный, сокращенный, но для тех, кому придет повестка, вполне реальный призыв.
Хочу особо подчеркнуть, что с прошлой недели и до до 21 сентября до 18-00 включительно, вручались повестки для явки в военкоматы, это были не «призывные» повестки – эти повестки НЕ СВЯЗАНЫ С ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ. С их помощью ведется учет сведений о резерве и его составе, проводится учеба и подготовка. И сегодня решением республиканской призывной комиссии эти повестки аннулированы.
Повестки, СВЯЗАННЫЕ С ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ, стали выдавать только 21 сентября после 20-00 (время местное). В них указано время прибытия на сборные пункты 6.00, 8.00 или 9 часов утра 22 сентября. И это уже призывные повестки.
Я, наверное, должен сейчас говорить какие-то убедительные слова. Но мне кажется все уже и так всё понимают. Нам по-настоящему объявили войну! США и Европа вырастили в Украине врагов, яро ненавидящих Россию, и поставили нас перед выбором или мы, или они. И сейчас весь коллективный запад, весь его промышленный и финансовый потенциал, направлен на вооружение Украины, сбор наемников с целью ослабления и разгрома нашей страны в военном плане и дальнейшее уничтожение уже экономически до полного развала. Сейчас момент истины! Или мы выживем, или нет. К сожалению, нет промежуточных решений. В ближайшее время пройдут референдумы на освобожденных территориях, и на этой земле уже не будет выращиваемой западом ненависти и угрозы нашей стране, нашей родине.
Сегодня была моя инаугурация, сегодня день рождения моего младшего сына и сегодня объявлена частичная мобилизация.
Ответственность перед народом Бурятии, ответственность перед своими детьми, ответственность перед страной.
Безусловно, победа в специальной военной операции - это главное. Нужна победа быстрая и по возможности без потерь, чтобы все наши воины вернулись домой. Но нам надо победить. А для этого нужны силы, нужна воля, нужны настоящие герои - те, кто возьмет в руки оружие и встанет на защиту!
И пусть Бог хранит наших воинов, пусть даст душевных сил их близким.
По-человечески, по-мужски сложно писать такие слова, когда сам сидишь не в окопе. Есть «миллион» оправданий почему сам не на передовой, какие-то наверное даже обоснованные и объективные, но всё же…
Сделаю всё, чтоб те, кто встанет в строй, чувствовали себя уверено, что за их близкими присмотрят, что республика рядом и при необходимости всегда поддержит.
Сил всем, стойкости и решительности. У нас нет иного пути. Только вера и только победа!
Фото: «Номер один»
Дорогие земляки!
Президентом объявлена частичная мобилизация. Это значит, что призыв в армию будет уже не только добровольцев, но и в рамках мобилизационного задания. Пусть частичный, сокращенный, но для тех, кому придет повестка, вполне реальный призыв.
Хочу особо подчеркнуть, что с прошлой недели и до до 21 сентября до 18-00 включительно, вручались повестки для явки в военкоматы, это были не «призывные» повестки – эти повестки НЕ СВЯЗАНЫ С ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ. С их помощью ведется учет сведений о резерве и его составе, проводится учеба и подготовка. И сегодня решением республиканской призывной комиссии эти повестки аннулированы.
Повестки, СВЯЗАННЫЕ С ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ, стали выдавать только 21 сентября после 20-00 (время местное). В них указано время прибытия на сборные пункты 6.00, 8.00 или 9 часов утра 22 сентября. И это уже призывные повестки.
Я, наверное, должен сейчас говорить какие-то убедительные слова. Но мне кажется все уже и так всё понимают. Нам по-настоящему объявили войну! США и Европа вырастили в Украине врагов, яро ненавидящих Россию, и поставили нас перед выбором или мы, или они. И сейчас весь коллективный запад, весь его промышленный и финансовый потенциал, направлен на вооружение Украины, сбор наемников с целью ослабления и разгрома нашей страны в военном плане и дальнейшее уничтожение уже экономически до полного развала. Сейчас момент истины! Или мы выживем, или нет. К сожалению, нет промежуточных решений. В ближайшее время пройдут референдумы на освобожденных территориях, и на этой земле уже не будет выращиваемой западом ненависти и угрозы нашей стране, нашей родине.
Сегодня была моя инаугурация, сегодня день рождения моего младшего сына и сегодня объявлена частичная мобилизация.
Ответственность перед народом Бурятии, ответственность перед своими детьми, ответственность перед страной.
Безусловно, победа в специальной военной операции - это главное. Нужна победа быстрая и по возможности без потерь, чтобы все наши воины вернулись домой. Но нам надо победить. А для этого нужны силы, нужна воля, нужны настоящие герои - те, кто возьмет в руки оружие и встанет на защиту!
И пусть Бог хранит наших воинов, пусть даст душевных сил их близким.
По-человечески, по-мужски сложно писать такие слова, когда сам сидишь не в окопе. Есть «миллион» оправданий почему сам не на передовой, какие-то наверное даже обоснованные и объективные, но всё же…
Сделаю всё, чтоб те, кто встанет в строй, чувствовали себя уверено, что за их близкими присмотрят, что республика рядом и при необходимости всегда поддержит.
Сил всем, стойкости и решительности. У нас нет иного пути. Только вера и только победа!
Фото: «Номер один»
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