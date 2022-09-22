Комплексное обследование железнодорожных переездов ведется на ВСЖД

На Восточно-Сибирской железной дороге ведется комплексное обследование железнодорожных переездов. При ежегодной проверке особое внимание уделяется техническому состоянию устройств, обеспечивающих безопасность движения через переезд, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Всего в границах магистрали насчитывается 218 железнодорожных переездов. В рамках их комплексного обследования проверяется работоспособность устройств автоматической сигнализации и заграждений, а также текущее состояние настилов для движения автомобилей, наличие предупреждающих знаков и другие элементы.Ежегодно на содержание и ремонт переездов в границах Восточно-Сибирской железной дороги выделяются значительные средства. Так, в 2022 году капитальный ремонт планируется провести на пяти переездах магистрали, еще 38 переездов обновить в рамках текущего ремонта. В общей сложности на это выделено более 18 млн рублей. Дополнительные средства также будут направлены на замену устройств заграждения на трех переездах в границах дороги.Фото: ВСЖД