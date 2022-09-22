Коронавирус в Бурятии не буйствует, но не скучает

В Бурятии сегодня число подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии перевалило за 150 тыс и составило 150 100. За сутки выявлено 172 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (68 891) приходится на жителей Улан-Удэ.В конце прошлой недели число новых больных достигало 290 человек в сутки, в начале нынешней недели падало до 118.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 160 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 3066 (0) человек.В отделениях реанимации находится 22 пациента (из них старше 65 лет –14), на ИВЛ –5 пациентов (из них старше 65 –3), в том числе на неинвазивной ИВЛ –0.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 253 койки: занято –178, свободно –75 койка. Занятость коечного фонда составляет 70,4%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2 479 человек.Выздоровели от COVID-19 – 144 377 (+398) человек.Всего первично привито 508 120 человек (70,6 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 482 969 человек (67,1 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 244 406 человек, завершили 215 703.Фото: pixabay.com