В августе годовая инфляция в Бурятии снизилась до 15%

Годовая инфляция в Бурятии снижается с апреля этого года. В августе она замедлилась на 1,55% по сравнению с июлем - до 15%. Одна из причин — уменьшились годовые темпы роста цен на мясо, молоко, мясную и молочную продукцию, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка РФ.«Этим летом в России подешевело зерно — сказались ожидания рекордного урожая и расширенное предложение на внутреннем рынке в условиях экспортных ограничений. В результате снизились расходы животноводов на корма, издержки молокозаводов и мясокомбинатов на сырье для производства готовой продукции. Это благоприятно отразилось на ценниках в магазинах: по сравнению с июлем ощутимо замедлились годовые темпы роста цен на говядину, свинину, баранину, колбасу, фарш, молоко, творог и сметану», — прокомментировал заместитель управляющего отделением Виталий Пономарев.Годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился до 15,55% в августе после 17,48% в июле.Расширение посевных площадей и более благоприятные погодные условия отразились на увеличении по сравнению с прошлым годом урожая овощей открытого грунта в республике. Как следствие, в торговых сетях стало больше местных овощей, что повлияло на удешевление в годовом выражении картофеля и моркови, а также усиление снижения цен на свёклу и капусту.Обнуление таможенных пошлин на ввоз отдельных видов импортных овощей и фруктов способствовало увеличению их предложения на региональном рынке. Вместе с укреплением рубля во втором квартале это привело к замедлению годового роста цен на яблоки и груши, подешевели в годовом выражении чеснок, бананы, лимоны, апельсины, усилилось снижение цен на виноград.Уменьшение цен на зерно на фоне позитивных прогнозов урожая текущего года в стране и действующих ограничений на экспорт зерновых и масличных культур обусловило снижение затрат животноводов на корма и замедлило рост стоимости их продукции. Ослабление давления издержек перерабатывающих предприятий на сырье отразилось на замедлении годового роста цен на большинство видов мясной и молочной продукции.Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился до 18,33% в августе после 18,89% в июле.Увеличение поставок на региональный рынок кирпича, цемента, в том числе от местных производителей, повлияло на замедление годового роста цен на эти стройматериалы.Расширение предложения продуктов переработки древесины и металлов в условиях экспортных ограничений отразилось на снижении затрат мебельщиков на материалы и комплектующие. Это сказалось на уменьшении годовых темпов прироста цен на мебель.Продолжилась коррекция цен на товары длительного пользования, которые резко подорожали в начале весны. Укрепление рубля во втором квартале, а также проведение длительных промоакций для стимулирования продаж способствовали уменьшению годовых темпов прироста цен на телевизоры, компьютеры, смартфоны.Годовой прирост цен на услуги уменьшился с 10,41% в июле до 7,66% в августе. Такое снижение обеспечено преимущественно динамикой цен на услуги воздушного транспорта. Благодаря увеличению количества рейсов на московском направлении авиабилеты подешевели в годовом выражении после ускорения роста цен на них в предыдущем месяце.Фото: Республиканское отделение Сибирского главного управления Центробанка РФ