Общество 22.09.2022 в 12:06

В Улан-Удэ приведут в порядок внешний вид улицы Ербанова

Хаотичному размещению рекламы придет конец
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ приведут в порядок внешний вид улицы Ербанова
В столице Бурятии идет общественное обсуждение архитектурно-художественной концепции внешнего облика улиц города. Как сообщили в мэрии, концепция охватывает три участка - улицы Коммунистическая, Ербанова и проспект 50-летия Октября.

Комитет по архитектуре и градостроительству провел общественное обсуждение концепции, в котором приняли участие собственники зданий, арендаторы коммерческих помещений, архитекторы и дизайнеры, а также представители общественности города.

- Мы рассмотрели концепцию и обсудили предложения от собственников зданий, предпринимателей. Запланировали совещание с собственниками здания по адресу ул. Ербанова, д.12 по снятию разногласий на проектные решения оформления фасада здания гостиницы. Все предложения и замечания по концепции будут рассмотрены и направлены разработчику для внесения необходимых правок. В результате всех общественных обсуждений, мы получим концепцию, которая в дальнейшем будет принята в качестве муниципального нормативного правового акта, - сказал начальник отдела городского дизайна Комитета по архитектуре и градостроительству Даши Анчиров.

Концепция позволит навести порядок в хаотичном размещении рекламы и гармонизировать архитектурный облик города. Она дает готовые проектные решения по оформлению фасадов в части размещения, количеству информационных и рекламных конструкций, дополнительного оборудования, цветового решения фасадов, устройства входных групп.

Напомним, в прошлом году в Улан-Удэ завершилась разработка концепции на двух видовых участках - по ул. Смолина и участок в центральной части города со знаковыми объектами: гостиница Бурятия и ТРЦ «Сибирь».

Как отметили в мэрии, проект синхронизирован с туристическим кодом Улан-Удэ, который планируется внедрять в 2023 году. В рамках туркода будут обновлены вывески и рекламно-информационные конструкции на фасадах зданий в центральной исторической части города.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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благоустройство

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