В Бурятии продолжат субсидировать пекарей

В Бурятии продолжат сдерживать цены на хлеб. В марте правительство республики приняло решение о поддержке производителей хлеба с заключением соглашения, согласно которому, производители обязуются сохранить отпускную цену на хлеб.Меры были приняты для поддержки малого бизнеса в условиях санкций и увеличения стоимости затрат на производство хлеба. Постановление предполагало поддержку до конца мая, напомнили в минсельхозпроде республики. Такая же программа также реализовывалась на федеральном уровне министерством сельского хозяйства РФ.В настоящее время цены на муку стабилизировались. Тем не менее, минсельхозом РФ принято решение о продолжении компенсации части затрат на произведенное и реализованного хлеба со ставкой 2,5 рубля на килограмм продукции.Размер государственной поддержки на эти цели в 2022 году составляет 18,45 млн рублей из двух уровней бюджета: из федерального – 17,35 млн. рублей; из регионального 1,1 млн рублей.В настоящее время за государственной поддержкой обратилось 18 производителей хлеба, в том числе ведущие предприятия, на цены которых ориентируются другие компании. Субсидия предоставляется ежемесячно по заявительной форме.Согласно данным Бурятстата, благодаря государственной поддержке цены на хлеб удается сдерживать.Фото: unsplash.com