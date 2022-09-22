Общество 22.09.2022 в 12:20

В Бурятии продолжат субсидировать пекарей

Благодаря господдержке в республике удается сдерживать цены на хлеб
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В Бурятии продолжат субсидировать пекарей
В Бурятии продолжат сдерживать цены на хлеб. В марте правительство республики приняло решение о поддержке производителей хлеба с заключением соглашения, согласно которому, производители обязуются сохранить отпускную цену на хлеб.

Меры были приняты для поддержки малого бизнеса в условиях санкций и увеличения стоимости затрат на производство хлеба. Постановление предполагало поддержку до конца мая, напомнили в минсельхозпроде республики. Такая же программа также реализовывалась на федеральном уровне министерством сельского хозяйства РФ.

В настоящее время цены на муку стабилизировались. Тем не менее, минсельхозом РФ принято решение о продолжении компенсации части затрат на произведенное и реализованного хлеба со ставкой 2,5 рубля на килограмм продукции.

Размер государственной поддержки на эти цели в 2022 году составляет 18,45 млн рублей из двух уровней бюджета: из федерального – 17,35 млн. рублей; из регионального 1,1 млн рублей.

В настоящее время за государственной поддержкой обратилось 18 производителей хлеба, в том числе ведущие предприятия, на цены которых ориентируются другие компании. Субсидия предоставляется ежемесячно по заявительной форме.

Согласно данным Бурятстата, благодаря государственной поддержке цены на хлеб удается сдерживать.

Фото: unsplash.com
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