Общество 22.09.2022 в 12:53
В Улан-Удэ на Гостиных рядах появится детская площадка с батутами
Вместе с фонтаном она станет центром притяжения для детей
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на территории вокруг Гостиных рядов строители укладывают резиновое покрытие на детской площадке с наземными батутами. Здесь будут три батута и четыре искусственные горки - одна большая из нержавеющего металла с лазом.
Напомним, территория вокруг Гостиных рядов одержала победу в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Первый этап благоустройства - реконструкция площади Революции - завершен в прошлом году.
Фото: мэрия Улан-Удэ
– Эта детская игровая площадка вместе с «сухим» фонтаном по проекту будет создавать большой центр притяжения для детей и их родителей, – рассказала заместитель председателя Комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.
Напомним, на отреконструированном фонтане уже установлена скульптура Геннадия Васильева в исполнении его ученика Даши Намдакова «Мальчик с птичкой», обустроена асфальтовая велодорожка и велопарковка, установлены арт-объект «Сердце», скамейки и торшерное освещение.
Ранее специалисты «Горсвета» установили 22 опоры наружного освещения с 44 светодиодными светильниками «Вишенка», неоновый тент с двух сторон над новым фонтаном и пять новых наземных прожекторов для подсветки деревьев.
Напомним, территория вокруг Гостиных рядов одержала победу в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Первый этап благоустройства - реконструкция площади Революции - завершен в прошлом году.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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